Mountainbike-Cup in Hausach: Niklas Gathof erreicht siebten Platz

Beim Schwarzwälder Mountainbike-Cup in Hausach erlebten die Fahrer vom Lindauer Rennstall toMotion Racing by black tusk unterschiedliche Rennverläufe. Während der Amtzeller Niklas Gathof Siebter wurde, reichte es für Marcel Scheu nur zu Rang 26.

In Hausach fand der erste Lauf des Schwarzwälder Mountainbike-Cups 2021 statt. Insgesamt umfasst die Serie für Kinder und Jugendliche der Alterskategorien U11 bis U19 acht Rennen. Dabei nehmen mit Gathof und Scheu zwei 17-jährige Mountainbiker des toMotion-Nachwuchsteams an den U19-Rennen dieser Serie teil. In Hausach am vergangenen Sonntag sahen sie sich mit einem 33-köpfigen Starterfeld konfrontiert, nach einer vier Kilometer langen Einführungsrunde waren weitere sechs Runden à 3,6 Kilometer und 99 Höhenmeter zu bewältigen. „Über die gesamte Renndistanz konnte ich meinen siebten Platz auf der technisch schwierigen Strecke mit einem langen, zähen Anstieg halten“, wird ein zufriedener Gathof in der toMotion-Mitteilung zitiert. Scheu dagegen kam als 26. im Ziel an. Er rutschte in der Einführungsrunde aus dem Pedal – das Missgeschick kostete ihn ein gutes Ergebnis.

Beide Fahrer starten beim zweiten Rennen der Serie auf ihren in Hausach erreichten Plätzen: Es findet am 12. Juni in St. Georgen statt.