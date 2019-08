Motzacher Wald ist am Samstag gesperrt

Der Motzacher Wald ist am Samstag, 31. August, für den Verkehr gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Folglich könne der Stadtbus seine Haltestellen dort von Betriebsbeginn bis Betriebsende nicht bedienen. Die Linie 4 fährt an diesem Tag dann stadtauswärts bis zur Lindenstraße, wendet dort und fährt über die Bundesstraße und das Rennerle wieder stadteinwärts. Es entfallen die Haltestellen Motzach, Motzacher Wald, Inselbrauerei und Rotmoosstraße.

