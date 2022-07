Motorradfahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und stirbt an seinen Verletzungen

Ein junger Mann hatte am Montagabend in Lustenau die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist er am Dienstag an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben.

Der 22-Jährige aus dem Oberland war laut Polizeibericht am Montag gegen 20.40 Uhr auf der L 204, Dornbirner Straße, in Lustenau in Richtung Dornbirn unterwegs. Dabei dürfte er auf Höhe Straßenkilometer 4,4 bei einem Überholvorgang auf regennasser Straße die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben. Er kam rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und stürzte in den Graben, heißt es im Bericht. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert. Am Dienstag ist er dort laut Polizei seinen schweren Verletzungen erlegen. Am Motorrad entstand Totalschaden.