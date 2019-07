Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

Ein 62-jähriger Autofahrer hat am Dienstag an der Einmündung der Zechwaldstraße in die Bregenzer Straße nach links in Richtung Grenze abbiegen wollen. Dabei übersah er einen 66-jährigen Motorradfahrer, der auf der Bregenzer Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs war. Wie die Polizei berichtet, gab der Autofahrers an, dass der 66-Jährige mit seinem Kraftrad geblinkt hatte. Als der 62-Jährige in den Einmündungsbereich einfuhr, sei der 66-Jährige allerdings geradeaus weiter gefahren. Es kam zum Unfall.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. Obwohl der Kraftradfahrer angab unverletzt zu sein, wurde er zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus Lindau gebracht.