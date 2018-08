Motorradfahrer und Sozius nach Unfall verletzt

Zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto ist es am Freitagmittag gekommen. Ein 34-jähriger Lindauer fuhr mit seinem Auto auf der Robert-Bosch-Straße in Richtung Zech. Auf Höhe des Wertstoffhofs wollte er nach links in den dortigen Hof abbiegen. Er hatte sich ordnungsgemäß nach links eingeordnet und den Blinker gesetzt. Im Moment des Abbiegens wurde der 34-Jährige von einem 24-jährigen Lindauer auf seinem Motorrad überholt, der einen ebenfalls 24-jährigen Sozius dabei hatte.

Die beiden 24-jährigen stürzten mit dem Motorrad auf die Straße. Beide trugen zwar einen Helm, jedoch keine Schutzkleidung. Durch den Sturz zogen sich beide Beteiligten Schürfungen und Verletzungen an der Halswirbelsäule zu.

Der Motorradfahrer und sein Sozius wurden durch den Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus Lindau verbracht.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Sowohl das Kraftrad als auch der Wagen waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 2500 Euro.