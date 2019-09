Motorradfahrer stürzt auf A 96

Ein 68-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag ohne Fremdeinwirkung auf der Autobahn 96 gestürzt. Als der Mann verkehrsbedingt bremsen musste, rutschte sein Vorderrad weg, schreibt die Polizei. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte nach links um. Durch den Sturz wurde der Mann Fahrer mittelschwer verletzt und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Dieses musste wegen der Beschädigung abgeschleppt werden.