Motorradfahrer springt ab

Ein beherzter Sprung vom Motorrad, hat am Mittwochabend in der Rickenbacher Straße in Lindau Schlimmeres verhindert. Dem Sprung vorausgegangen war die Unachtsamkeit eines 23-jährigen Autofahrers, der einen Motorradfahrer übersehen hatte, als er aus einer Ausfahrt fuhr. Der von links kommende Motorradfahrer reagierte laut Polizeibericht sofort und leitete eine Vollbremsung ein. Dabei kippten er und seine Maschine nach links um. Der Motorradfahrer sprank von seinem Fahrzeug und landete auf der Fahrbahn, während das Motorrad in das Auto schlitterte. Der Motorradfahrer erlitt durch den Sturz Prellungen am Unterarm. Der Sachschaden beträgt 3000 Euro.