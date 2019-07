Motorrad wirft 18-jährigen Fahranfänger ab

Sein Motorrad nicht ganz unter Kontrolle hatte am Samstagnachmittag ein 18-jähriger Mann in Lindau. Wie die Polizei berichtet, beherrschte der Fahranfänger, als er in der Bregenzer Straße an einer Ampel losfahren wollte, wohl das Zusammenspiel zwischen Kupplung und Gas nicht so ganz, so dass das Motorrad unter ihm hinwegschoss und er dabei nach hinten abgeworfen wurde. Der Mann, der ohne Schutzkleidung unterwegs war, verletzte sich leicht und wurde ins Krankenhaus nach Lindau gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro.