Ein Motorradfahrer hat am Freitag gegen 17.10 Uhr auf der Thierschbrücke einen Fußgänger erfasst, der die Straße queren wollte. Laut Polizeibericht sah er den Mann zu spät. Der Fußgänger zog sich bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Elisabethenkrankenhaus in Ravensburg gebracht.