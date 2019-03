Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag in der Zeit zwischen 2 und 14.50 Uhr ein Auto zerkratzt, das in der Wiedemannstraße abgestellt worden war. Wie die Polizei berichtet, wurde die Motorhaube zerkratzt, sodass am Auto ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Der geschädigte Autobesitzer teilte mit, dass dies nicht das erste Mal gewesen sei, dass an seinem Auto etwas beschädigt worden war.