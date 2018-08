Motocross-Rennen locken nach Möggers

Mehr als 400 Teilnehmer sorgen beim Motocross-Rennen KTM-Kini-Alpencup am 1./2. September in Möggers für ein internationales Starterfeld und volle Startbalken. Knapp eineinhalb Monate, nachdem die Top-Piloten der ADAC MX Masters im Leiblachtal Halt machten, werden am kommenden Wochenende die Alpencup-Meisterschaftsläufe zum ausgetragen. Laut Ankündigung des Veranstalters ist Möggers die vierte von insgesamt sieben Stationen im diesjährigen Rennkalender des Alpencups. Gefahren wird in insgesamt acht verschiedenen Klassen. Die Rennläufe beginnen am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr.