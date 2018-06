Motocross-Elite ist zu Gast in Möggers

Ein Jahr nach den legendären Rennläufen zur Seitenwagen-WM dürfen sich die Motocross-Fans am Bodensee erneut auf Motorsport der Extraklasse freuen. Am 14./15. Juli und damit zum vierten Mal gastiert mit den ADAC MX Masters Europas schnellste MX-Rennserie auf dem Pfänder und im Leiblachtal.

Gefahren wird in insgesamt vier verschiedenen Klassen (MX Junior Cup 85, MX Junior Cup 125, MX Youngster Cup und die europäische Elite MX Masters). Möggers ist die einzige österreichische Station und der vierte von insgesamt sieben Stationen im diesjährigen Rennkalender. Laut Veranstalter hat sich das „Who is who“ der Serie für die Meisterschaftsläufe in Vorarlberg angesagt. Neben den deutschen Fahrern Max Nagl und Henry Jacobi wird auch Jeffrey Dewulf aus Belgien am Startbalken in Möggers erwartet.

Verschärfte Strecke

Beim Verlauf der Rennstrecke soll sich, im Vergleich zu den Läufen bei der letztjährigen Seitenwagen-WM, einiges ändern. Streckenbauer Freddy Verherstraeten aus Belgien wird den Kurs unter seine Fittiche nehmen. Fix ist, dass die Strecke im Gegensatz zur letztjährigen Seitenwagen WM soll steiler und bissiger gemacht werden, um dem europäischen Spitzenniveau der Fahrer gerecht zu werden. Die Piloten werden mit ihren Maschinen also deutlich höher und weiter springen. Ein Highlight ist die Bergauf-Passage mit dem dazugehörenden Messepark-Jump. „Hier dürfen sich die Zuschauer über gewaltige Sätze freuen“, erklärt Präsident Gregor Wucher vom MCC-Möggers. Der Veranstalter freut sich über das entgegengebrachte Vertrauen der Verantwortlichen. Hierfür habe man kräftig investiert, wie etwa in den neuen Waschplatz oder die neue Beschallungsanlage.

Im Rahmenprogramm werden bei der Alten Säge im Fahrerlage die „Motorhomes“ der Werkteams zu bewundern sein. Hier gibt es Autogrammstunden mit den Topfahrern und Angebote für die kleinen Gäste mit Quad-Parcours und Hüpfburg. Am Samstagabend, 14. Juli, steigt die „MX-Partynight“ im Festzelt mit der Liveband „High Voltage“ und dem Auftritt der „Go-Go-Girls.