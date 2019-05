Motocross-Elite gastiert im Leiblachtal

Bereits zum fünften Mal macht am 1. und 2. Juni die schnellste Solo-Rennserie Europas, die ADAC MX Masters Halt im „Vorarlberger Motocross Mekka“, wie der Veranstalter schreibt. In der siebenteiligen Rennserie ist Möggers der einzige Tourstop in Österreich. Insgesamt 80 Fahrer kämpfen allein in der Königsklasse um den Titel in der MX Masters. Darunter die in Möggers bestens bekannten Deutschen Max Nagl, Dennis Ullrich und Brian Hsu oder auch international Hochkaräter wie Tanel Leok aus Estland, der Spanier Jose Butron und der Belgier Jens Gettemann (BEL). Höchstwahrscheinlich sind am Rennwochenende auch wieder zwei WM-Piloten zu sehen. Neben dem Schweizer Jeremy Seewer, der bereits 2018 in Möggers sein Können aufblitzen ließ, stecken die Verantwortlichen laut Mitteilung derzeit auch in intensiven Verhandlungen mit dem Briten Shaun Simpson (GBR). Gefahren wird in insgesamt vier verschiedenen Klassen: Der Königsklasse MX Masters sowie den Nachwuchsklassen MX Youngster Cup, MX Junior Cup 125 und MX Junior Cup 85. Wie bereits aus der Vergangenheit gewohnt, reisen die professionellen Teams in riesigen Motorhomes ins Leiblachtal. Im öffentlich zugänglichen Fahrerlager finden Autogrammstunden statt und mit ein wenig Glück gelingt auch das eine oder andere Selfie mit einem der Spitzenpiloten, heißt es in der Mitteilung weiter. Das OK-Team rund um MCC Möggers Präsident Gregor Wucher wird auch in diesem Jahr wieder leichte Adaptionen an der Strecke und im Zuschauerbereich vornehmen. Damit verspricht der Veranstalter freie Sicht auf die Strecke für alle Besucher. Foto: pr