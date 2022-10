Motivierter Nachwuchs kommt nicht von allein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Start: Mit dem Schulabschluss in der Tasche in einen Pflegeberuf einzusteigen, daran denken nur wenige. Deshalb startete das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege die Kampagne NeuePflege.bayern. Entsprechend warb Landrat Elmar Stegmann bei unserer Schulaufführung, wo das zugehörige Theaterprojekt vom 26. bis 30. September erstmals durchgeführt wurde, für die vielfältigen und interessanten Karrieremöglichkeiten, die sich für junge Menschen auch hier in der Gesundheitsregion plus im Landkreis Lindau bieten.

Konzept: Für das Theaterprojekt mit Jean-Francois Drozak interviewten neun Jugendliche berufserfahrene Gesundheitsexperten von der Asklepios Klinik, dem Maria-Martha-Stift sowie der Kinderkliniken Wangen. Herausgekommen sind berührende Alltagsgeschichten, die verdeutlichen, wie wichtig und spannend ihr Beruf ist. Daraus wurde eine szenische Talkshow mit den Pflegefachkräften entwickelt.

Ziel: Dringend werden Fachkräfte gesucht, die verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen. Um junge Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen, dürfen Berufsorientierungsmaßnahmen keine reine Werbemaßnahme sein, sondern müssen als nachhaltiger Bildungsauftrag verstanden werden. Indem Schüler/innen über die Theaterarbeit sachlich als auch emotional tief in die Berufswelt eintauchen, wird mit Vorurteilen aufgeräumt und die Profession beziehungsweise Professionalität der Pflegenden in den Vordergrund gestellt. So wird ein authentisches Bild von Ausbildung und Beruf vermittelt. Peter Kosak, Leiter des Schulwerks der Diözese Augsburg, meint: „Ich freue mich sehr, dass die MWRS so prominent als erste Schule in dieses Projekt einsteigen darf; gerade wir als christliche Schulen sehen uns ja immer schon in der Pflicht sozial-karitativen Handelns.“ Jean-Francois Drozak tourt nun weiter durch ganz Bayern und vermittelt eben, was die neue generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft ausmacht.

Erster Erfolg: Es war eine wunderbare Projektwoche, die ihren Höhepunkt in der Aufführung der Talkshow fand. Die Schüler/innen stürzten auf das bereitgestellte Infomaterial und erkundigten sich nach möglichen Praktika. Auch die Expert/innen zeigten sich angetan: Die Schüler/innen hätten schnell erfasst, worauf es ankommt. Dass eine Berufsorientierungsmaßnahme so berührt und Interesse weckt, ist absolut bemerkenswert und zeugt von einem durchdachten Kampagnenkonzept.