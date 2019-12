„Morgen, Kinder, wird’s nichts geben...“

So voll ist das Stadttheater Lindau schon lange nicht mehr gewesen wie am Donnerstagabend bei „Weihnachten mit Erich Kästner“ mit Walter Sittler und der hochkarätigen Gruppe „Die Sextanten“.

Der ebenso bekannte wie beliebte Schauspieler Walter Sittler hat schon in seinen Kästner-Programmen „Als ich ein kleiner Junge war“ und „Prost Onkel Erich“ das Publikum angezogen. Martin Mühleis hat wieder die melancholischen, ironischen und analytischen Texte ausgewählt, Libor Šíma die Musik geschaffen, die mit neu arrangierten Weihnachtsliedern die jeweilige Stimmung aufnimmt und untermalt. Musik, die ganz dem Text dient, wunderbar gespielt von den hochkarätigen „Sextanten“ an Harmonium, Geige, Saxofon, Klarinette, Kontrabass und Schlagzeug. Kurz: Hier haben sich die Richtigen für ein unterhaltsames und nachdenklich machendes Gesamtkunstwerk gefunden.

Kästner war wegen seiner Kinderbücher bekannt. Der Abend beginnt mit dem „Fliegenden Klassenzimmer“: Mitten im Hochsommer soll der Autor eine Weihnachtsgeschichte schreiben, die Mutter rät zum Aufenthalt im Schnee. Auf der blühenden Sommerwiese mit Blick auf die Berge hat er ihn wenigstens vor sich. Walter Sittler, wie die Musiker stilgerecht in Knickerbockern, englischem Jackett und Schiebermütze, wie es sich für einen besseren Herrn geziemt, steht als personifizierter Kästner auf der Bühne. Er liest auf der Holzbank am Tisch oder er spricht frei, immer in sehr guter Artikulation und Betonung, und hinter ihm blüht in Illustrationen von Mario Lars die Sommerwiese oder wir finden ihn vor einer Großstadtkulisse, vor Ruinen im Schnee oder im kargen Nachkriegszimmer.

Humorvoll sind im ersten Teil Auszüge aus dem „Fliegenden Klassenzimmer“ und „Drei Männer im Schnee“, dazu Erinnerungen, Gedichte. Nach der Pause sitzt er im Winter 1945 in München bei Eiseskälte im ungeheizten Zimmer mit zerbrochener Fensterscheibe, um ihn „Trümmer, Not und Kummer“. Einen Artikel für die Weihnachtsausgabe soll er verfassen. Entstanden ist ein starker Text, der nüchtern an die Irrwege der Nazizeit erinnert, an eine Taxifahrt durch Berlin während der Reichskristallnacht. Einzelne Männer schlagen Schaufenster kaputt, kaum will er aussteigen, hindern ihn aus dem Nichts auftauchende Polizisten in Zivil. Kästner klagt den „furchtbaren Fluch der zwölf Jahre, die Umwertung der Werte, die Umkehrung des Gewissens“ an: „Die Ratlosigkeit des Gewissens war das Schlimmste.“ Daher der Aufruf, die Weihnacht hereinzulassen: „Umarmt euch und hofft auf Frieden.“ Wehmütig erinnert er sich an gemeinsame Weihnachtsabende mit den Eltern, die in Dresden sitzen, er in München, ohne eine Möglichkeit, sie zu besuchen. Zwischen den Zeilen schildert er die Stimmung der Menschen, die keineswegs nur bedrückt ist. Der Blick ist nach vorne gerichtet, mag es noch so viel Mühe kosten. Die Texte vermitteln ein authentisches Bild vom Leben in der dunklen Zeit und den Jahren des Wiederaufbaus. Weihnachten hatte einen völlig anderen Stellenwert und die Neujahrsansprache spricht von der Kunst weiterzuleben „als ob“. Und immer sind die Musiker dabei, unterstreichen die Stimmungen, den rieselnden Schnee, die Weihnachtsfreude und die Wehmut, wenn das „lustig, lustig, tralala“ schwerfällt. Reicher Applaus für ein außergewöhnlich packendes Programm.