Mordfall in Lindau: Angeklagter wird zu lebenslanger Haft verurteilt

Bereits sechs Verhandlungstage dauert der Prozess gegen zwei Rumänen vor dem Kemptener Landgericht. Einer von ihnen, der 37-Jährige Hauptangeklagte, soll Anfang März 2017 einen 76-jährigen Rentner im Lindauer Stadtteil Zech ermordet und dann sein Haus in Brand gesteckt haben. Der 27-jährige Mitangeklagte soll das Fluchtauto gefahren haben.

Staatsanwalt fordert 14 Jahre und neun Monate Haft

Der sechste Verhandlungstag beginnt mit dem Plädoyer von Staatsanwalt Martin Slach. Er sieht die Punkte der Anklage durch die Beweisaufnahme als erwiesen an. Der 37-jährige Hauptangeklagte sei in das Haus des 76-jährigen Opfers eingebrochen, um zu stehlen. Ales er erwischt wurde, habe der Angeklagte den Rentner umgebracht und das Haus angezündet. Slach räumt ein, dass eine verminderte Schuldfähigkeit und damit eine Unterbringung in der Psychiatrie infrage kommt. Denn der 37-Jährige leide ganz offensichtlich an einer Persönlichkeitsstörung. Slach beantragt für den Hauptangeklagten eine Strafe von 14 Jahren und neun Monaten, sowie eine anschließende Sicherungsverwahrung. Denn dass der Angeklagte eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle, sei offensichtlich. „Er ist seit seiner Kindheit ein Berufsverbrecher“, sagt Slach.

Drei Jahre für den Fluchtauto-Fahrer

Für den 27-jährigen Mitangeklagten, der das Fluchtauto gefahren haben soll, beantragt Slach eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Der Staatsanwalt ist sicher, dass der 27-Jährige der Kopf der Bettlergruppe ist.

Anwältin des Hauptangeklagten fordert Freispruch

„Wären wir in einem Film, dann würde hier in der Mitte ein Galgen stehen. Und der einzige, der hängen würde, wäre der Angeklagte.“ Mit diesen Worten eröffnet die Anwältin des 37-jährigen Hauptangeklagten ihr Plädoyer. Sie sei überzeugt, dass die Familie des 27-jährigen Mitangeklagten die Schuld auf ihren Mandanten abwälze. Genügend Beweise dafür, dass dieser den Rentner getötet und das Haus in Brand gesteckt habe, gebe es aber nicht. Die Kleidungsstücke mit der DNA ihres Mandanten hätten auch bewusst am Tatort platziert werden können. „Der Angeklagte ist freizusprechen.“

So verlief der letzte Verhandlungstag:

Während der vergangenen fünf Verhandlungstage tat sich ein Bild des Schreckens auf: Zeugen wurden offenbar von Mitgliedern der Bettlergruppe bedroht, außerdem gab die Verhandlung Einblick in die mafiösen Strukturen der Gruppe, die einer ungarischen Minderheit in Rumänien angehört. Ein Psychiater diagnostizierte dem Hauptankgeklagten außerdem eine kombinierte Persönlichkeitsstörung. Er habe Schwierigkeiten, sich an Normen zu halten und sei extrem impulsiv. Der 37-Jährige ist bereits mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Vergewaltigung.

Auch Anwälte des Fahrers fordern Freispruch

Auch die beiden Anwälte des 27-jährigen Fahrers fordern einen Freispruch für ihren Mandanten. Er habe den 37-jährigen Hauptangeklagten am Abend vor der Tat lediglich in Tatortnähe aussteigen lassen und sei dann nach Hause gefahren. „Er war nicht einbezogen in den Plan, ins Haus einzusteigen und schon gar nicht in den Exzess danach“, sagte ein Anwalt. „Aber es bestand von Anfang an ein Generalverdacht gegen diese Leute.“

Sein letztes Wort nutzt der Hauptangeklagte, um noch einmal zu betonen, dass er mit der Tat nichts zu tun habe. „Es tut mir leid, diese Sache, die ein anderer gemacht hat“, sagte er. Die Klamotten, die mit seiner DNA am Tatort gefunden wurden, habe er kurz vorher verschenkt.

