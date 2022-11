Mopeddieb flüchtet vor der Polizei

Am Allerheiligenfeiertag gegen 23.45 Uhr wollte eine Streife der Lindauer Polizeiinspektion einen Motorroller im Bereich Giebelbach anhalten und kontrollieren. Dieser hielt jedoch nicht an und flüchtete. Bei der Fahndung nach dem Roller konnte dieser dann vor einem Haus in der Giebelbachstraße ohne Kennzeichen festgestellt werden, so die Polizei. Der Roller wurde sichergestellt und der Spurensicherung zugeführt, heißt es. Nach Rücksprache mit dem rechtmäßigen Eigentümer wurde der Roller im Zeitraum vom 31. Oktober, 19 Uhr, bis 1. November, 16 Uhr, in der Otto-Geßler-Straße in Lindau entwendet. Der Besitzer erstattete bereits am Nachmittag des Feuiertags Anzeige wegen dem Diebstahl seines Rollers.