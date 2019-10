Montagvormittag kracht es in Lindau gleich dreimal

In Lindau ist es am Montagvormittag zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen, wie die Polizei mitteilt. Ein Überblick.

Um kurz kurz nach 7 Uhr befuhr ein Autofahrer die B 12 in Fahrtrichtung Norden. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er ein dort fahrendes Auto, das Vorfahrt hatte, und stieß mit diesem zusammen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Gegen 9 Uhr befuhr ein 80-jähriger Autofahrer die Steigstraße stadteinwärts. Nach eigenen Angaben wurde ihm schlecht und er verlor die Kontrolle über sein Auto. Er prallte gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw, wobei laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro entstand. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt und begab sich unmittelbar nach dem Unfall in ärztliche Behandlung.

Und gegen 11.25 Uhr glaubte eine Autofahrerin, die auf der Reutiner Straße fuhr und an der Kemtener Straße nach links abbiegen wollte, dass der Wagen vor ihr nach rechts fahren würde und überholte diesen. Als das Auto dann auch nach links abbog, stießen beide Autos zusammen. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.