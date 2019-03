„Monatsgruß“ gehört zu den besten Gemeindebriefen in Bayern

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern hat zum ersten Mal seit 13 Jahren Preise für vorbildliche Öffentlichkeitsarbeit ausgelobt. Der „Monatsgruß“, den die evangelischen Kirchengemeinden in Lindau und Wasserburg gemeinsam herausgeben, belegt in der Kategorie „Gemeindebrief“ den ersten Platz – gleichauf mit einem Gemeindebrief im oberfränkischen Selb.

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm übergab die Preise. Für das „Monatsgruß“-Team nahmen Pfarrer Jörg Hellmuth von der Gemeinde St. Verena-Versöhnerkirche und Diakon Tobias Bernhard von der Jungen Kirche luv die Auszeichnung entgegen. Bedford-Strohm erklärte, dass Öffentlichkeitsarbeit immer wichtiger werde, weil die Weitergabe des Glaubens in den Familien und durch den Besuch von Veranstaltungen in den Kirchengemeinden abnehme. „Dabei müssen die Inhalte und Botschaften so gut formuliert sein und präsentiert werden, dass die Menschen sie eben auch lesen“, sagte der Landesbischof. Zudem betonte er: „Unsere Gemeindebriefe, unsere Webseiten und andere Veröffentlichungen sollten auch für Kirchenmitglieder gewinnbringend zu lesen sein, die am Gemeindeleben nicht direkt teilnehmen.“ Deshalb müsse die mediale Kommunikation gut sein und lasse sich nicht nebenbei erledigen. „Wir brauchen dafür auf allen Ebenen Zeit, Geld und natürlich Know-how und vielleicht vor allem Leidenschaft. Dass es gelingen kann, zeigen die Preisträger.“

„Der Gemeindebrief ist ja der stille Riese der Publizistik, aber ein sehr vitaler“, sagte Achim Schmid, Jurymitglied und Chefredakteur des Evangelischen Pressedienstes (epd), der die Laudatio hielt. Als Besonderheit hob er hervor, dass sich am Bodensee mehrere Gemeinden zu diesem publizistischen Projekt zusammengeschlossen haben. Ansprechend sei auch die innere Gestaltung, die den Inhalt „klar und übersichtlich“ mache.

Ähnlich erläuterte Pfarrer Jörg Hellmuth die Besonderheiten des „Monatsgrußes“, der alle zwei Monate mit einem Umfang von 32 Seiten erscheint. Dieser Gemeindebrief habe ein sehr klares Konzept. Die Angebote der Kirchengemeinden seien nach Themen sortiert und in ein schlichtes Layout eingebettet, so dass die Leser „schnell und gut“ an die Informationen kommen. Für den Öffentlichkeitsarbeitspreis hatte es 117 Bewerbungen gegeben, davon 101 in der Kategorie „Gemeindebrief“. Die beiden gleichrangigen Preise in Höhe von je 875 Euro gingen hier nach Lindau/Wasserburg und an die Christuskirchengemeinde Selb. In der Kategorie „Internetseite“ erhielten die Kirchengemeinden in Neumarkt und St. Rochus in Zirndorf Preisgelder in derselben Höhe. Für ihre Social-Media-Nutzung bekommt die Gemeinde Nürnberg-Lichtenhof 1000 Euro und die St. Markusgemeinde München 500 Euro. In der Kategorie „Gesamtkonzeption Öffentlichkeitsarbeit“ erhält die Thomasgemeinde Grünwald 1000 Euro. Einen Sonderpreis des Evangelischen Presseverbandes für Bayern (EPV) in Höhe von 1000 Euro bekommt die Evangelische Jugend Kaufering für ihr Gesamtkonzept von Internet und Social Media.