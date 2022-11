Modern-Jazz-Formation Varm spielt am 19. November im kleinen Zeughaus

Der Jazzclub Lindau präsentiert am Samstag, 19. November, im kleinen Zeughaus auf der Insel, Paradiesplatz 4, die Modern-Jazz-Formation Varm. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 19 Euro, für Mitglieder 15 Euro und bis 26 Jahre acht Euro.

Die vier Musiker aus Vorarlberg und Lichtenstein entführen ihr Publikum laut Pressemitteilung in die Welt des Modern Jazz mit Eigenkompositionen des Jazzdrummers Marvin Studer. Die von ihm gegründete Formation mit Florian King am Kontrabass, Jonathan Frick Klavier und dem jungen Vorarlberger Jazz Kulturpreisträger Fabio Devigilli am Saxofon ist zum ersten Mal zu Gast beim Lindauer Jazzclub.