Moderater Führungswechsel beim TV Reutin

Die große, im vergangenen Jahr angekündigte Änderung der Vereinsführung des Breitensportvereins TV Reutin ist erstmal ausgeblieben: Entgegen ihres Plans, nicht mehr für die Vorstandsämter zu kandidieren, stellten sich der erste und dritte Vorsitzende erneut zur Wahl. Sie werden unterstützt von Lisa Steur, die neu im Gremium ist.

Nachdem der Vorstand um Chef Oliver Prinz, der zweiten Vorsitzenden Simone Bauer und des dritten Vorsitzenden Matthias Pfleghard schon von langer Hand seinen Rücktritt bei den diesjährigen Neuwahlen angekündigt hatte, war die Neugier und Verunsicherung der Vereinsmitglieder schon im Vorfeld sehr groß, heißt es im Eigenbericht des TV. Schließlich sei der Vereinsvorstand bestens eingespielt und bekannt für sein ebenso konstruktives wie harmonisches Miteinander.

Außerdem waren die anspruchsvollen und arbeitsreichen Ämter bei den Vereinsmitgliedern nicht so begehrt. Es habe nicht allzu viele Kandidaten gegeben. Für einige Vorstandsmitglieder in bislang anderen Positionen war ein Wechsel in die Vereinsführung zum jetzigen Zeitpunkt aus persönlichen Gründen schlichtweg noch zu früh, viele andere scheuten die große Verantwortung.

Letztlich fand der Vorstand eine für den Verein hervorragende Lösung: Der erste und der dritte Vorsitzende, Oliver Prinz und Matthias Pfleghard, stellten sich entgegen ihrer Ankündigung erneut zur Wahl. Sie werden künftig unterstützt von Lisa Steur als neuer zweiten Vorsitzenden, die noch unerfahren in der Vereinsführung ist und der mit den beiden „alten Hasen“ im Boot nun eine gute Unterstützung zuteil wird. Mit Selina Ring wurde außerdem eine neue Jugendleiterin gewählt. Hansjörg Weiher ist neuer Abteilungsleiter Ballspiele, Samuel Schemm steigt als Beisitzer ein und Tina Wolf ist die neue Schriftführerin des Vereins, teilt der TV Reutin mit.

Damit werde der Verein um einige junge Neuzugänge in der Vorstandschaft verstärkt, ohne sich jedoch gänzlich neu formieren zu müssen. Die Kontinuität in der Vereinsführung bleibe somit gewahrt. Ein sicheres Zeichen dafür ist die im Herbst anstehende „Zukunftswerkstatt“. Bei diesem Wochenendworkshop, der bereits zum wiederholten Mal stattfindet, wird der Vorstand gemeinsam mit den Übungsleitern Konzepte zur Zukunft des Vereins erarbeiten.

Neben der erwarteten Entlastung des Vorstandes brachten die weiteren Tagesordnungspunkte der gut besuchten Mitgliederversammlung viel Informatives. So gab es im vergangenen Jahr einiges Bewährtes: Zahlreiche Vorstands- und Turnratssitzungen, zwei Seniorentreffs, das Nikolausturnen und die Jahresschlussfeier. Ebenfalls bewährt hatte sich die Mitarbeit der Vereinsmitglieder beim Sparkassen-Marathon und beim Grill & Chill der Nobelpreisträger. An all diesen Terminen wird auch in 2019 festgehalten.

Erfreulich ist das leichte Mitgliederwachstum um 64 auf knapp 1400 Mitglieder. Außerdem können trotz des allgemein rückläufigen Trends doch immer wieder neue Übungsleiter gewonnen werden. Auch aus den Berichten der Abteilungsleiter sei klar geworden: Im Verein wird nicht nur Sport getrieben mit zahlreichen Wettkämpfen oder Leistungstests wie Sportabzeichen-Prüfungen.

Jeder Bericht war gespickt mit Bildern und Berichten zu gemütlichen Hocks, Ausflügen, Sommerfesten. Der beinahe 115 Jahre alte Verein hält an seiner langjährigen Tradition fest, neben dem Sport auch das gesellige Miteinander zu leben.