Modellflieger feiern Oktoberfest

Die Modellflieger des Modellclub Lindau trafen sich am 9. Oktober zu Ihrem jährlichen Oktoberfest am Modellflugplatz beim Dachsberg. Am Vormittag wurde das Fest mit einem Weißwurstfrühstück für die Piloten und ihre Familienangehörigen eröffnet. Im Rahmen des Festes wird auch jedes Jahr ein Segelflugwettbewerb veranstaltet, welcher als offizielle Vereinsmeisterschaft gilt. Dieser Wettbewerb ist in seinen Regeln extra einfach gehalten, damit alle Piloten ob Anfänger oder Profi gleiche Chancen auf eine gute Platzierung haben. Dabei kommt es vor allem auf gutes Timing und eine genaue Ziellandung an. Zwölf Piloten traten mit ihren Flugmodellen zum Wettkampf an, welchen Andreas Schlimbach nach 3 Durchgängen für sich entscheiden konnte. Außerhalb des Wettbewerbs boten die Modellflieger mit den verschiedensten Flugmodellen ein interessantes Rahmenprogramm. Für Modellfluginteressierte und Jugendliche bietet der Modellclub Lindau auch Unterstützung und die Möglichkeit für Schnupperflüge unter Anleitung eines Lehrers mit vereinseigenen Modellen. Weitere Informationen über die Lindauer Modellflieger finden sich natürlich auf der Homepage des Vereins oder bei Instagram.