Mit VIDEO: Modellbahner setzen dem Insel-Bahnhof ein Denkmal

Tag der offenen Tür

Die Lindauer Modellbahngruppe lädt am Karfreitag und Karsamstag, 15. und 16. April, zum Tag der offenen Tür ein: Eisenbahn-Interessierte und Lindau-Liebhaber können jeweils von 13 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt anschauen, was derzeit auf der neuen Modelleisenbahn-Anlage entsteht, aber auch die in der großen Spur 1 nachgebaute Lindauer Trajektanstalt bewundern. Die zeigt, wie früher Waggons auf Trajektfähren rangiert und dann über den Bodensee nach Konstanz gefahren wurden. Für Kinder gibt es zudem eine Spielanlage in H0. Wichtig: Da sich der Vereinsraum im Lindauer Insel-Bahnhof befindet, gilt dort FFP2-Maskenpflicht.