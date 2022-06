Mobiltelefon in Therme gestohlen

Ein 20-jähriger Mann war am Sonntagabend gegen 20 Uhr beim Baden in der Therme. Zum Umziehen begab er sich in die Umkleidekabine und legte sein Mobiltelefon auf eine Bank. Beim Verlassen der Umkleide hat er das Mobiltelefon dort vergessen. Nachdem er nach 20 Minuten den Verlust bemerkte, ging er zurück, um das Mobiltelefon zu suchen. Dieses konnte jedoch in der Umkleide nicht mehr gefunden werden. Es wurde auch nicht an der Kasse abgegeben. „Vermutlich wurde es durch einen Finder unterschlagen“, schreibt die Polizei. Das Handy hatte einen vierstelligen Wert. Zeugen, die nähere Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Lindauer Polizei, Telefon 08382 / 91 00, zu melden.