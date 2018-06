Mobile Kostbarkeiten in Lindau

Zum Reisen und Camping gehört das Fahren. Und welches Fahrzeug ist seit Jahrzehnten untrennbar mit dem Camping verbunden? Der VW-Bus! Der Urtyp aller Campingbusse ist und bleibt das T-Modell von Volkswagen. Auf dem Gitzenweiler Hof, dem Fünf-Sterne-Campingpark in der Vierländerregion finden im Juni sogar zwei Bulli-Treffen statt.

An Freitag und Samstag (15. bis 16. Juni) treffen sich Freunde und Mitglieder der Vereinigung Bodenseebusse Friedrichshafen in Lindau zum neunten Mal. Eingeladen sind alle VW Bus-Besitzer, die Lust auf ein harmonisches und ruhiges Treffen haben, wo die Fahrzeuge gezeigt, Wissenswertes erfahren und eine gute Zeit erlebt werden kann.

Das T4Forum-Treffen (Süd) findet am darauffolgenden Wochenende (22. bis24. Juni) in Lindau statt. Neugierige und Liebhaber der T4-Bullis treffen in der Urlaubsheimat, dem GITZ am bayrischen Bodensee auf Gleichgesinnte. Fachgespräche, regen Austausch und tolle Fahrzeuge wird es ebenso geben wie reichlich Campingfreuden.

Wie in jedem Jahr legt die Scuderia Lindau im Rahmen ihrer Rallye einen Stopp auf dem Gitzenweiler Hof ein. Jedes der mobilen Kostbarkeiten dreht am Sonntag, dem 24. Juni, seine Runde um den Elefantenplatz, um anschließend die Aktionswiese zum Oldtimer-Ausstellungsparkplatz zu wandeln. Ein Hingucker für alle Oldie-Freunde und GITZ-Gäste, denn was da parken wird, kann sich sehen lassen.

Der VW Scirocco war sicher nicht der Bestseller aus Wolfsburg, doch eine treue Fangemeinschaft ist dem erstmals 1974 präsentierten Pkw bis heute sicher. Das 10. Scirocco-Treffen findet vom 6. bis7. Juni auf dem GITZ statt. Eine seltene Gelegenheit, gut erhaltene und restaurierte Exemplare des Youngtimers aus nächster Nähe zu betrachten.

„Es ist immer wieder beeindruckend, über welche Anziehungskraft Oldtimer verfügen. Es freut mich, dass der GITZ mobilen Schätzen, deren Besitzern und Freunden einen Platz zur Zusammenkunft bieten kann“, so Heidrun Müller, Inhaberin und Geschäftsleitung des Campingparks.