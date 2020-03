Mittlerweile 12 Corona-Infizierte in Lindau

Aktuell gibt es im Landkreis Lindau 12 bestätigte Fälle mit Corona-Infektionen. Darunter sind laut einer Pressemitteilung des Landratsamts Personen, die am vergangenen Wochenende (7. und 8. März) in österreichischen Skigebieten wie Ischgl, St. Anton am Arlberg und im Paznauntal waren.

Das Landratsamt Lindau bittet Personen, die engen Kontakt in Gondeln oder Après-Skibars hatten und bei denen sich nun Symptome wie Halsschmerzen, Fieber, Husten, Schnupfen, Abgeschlagenheit oder Ähnliches einstellen, über die Telefonnummer 116117 den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst zu verständigen und einen Abstrich auf das Coronavirus vornehmen zu lassen sowie freiwillig auf soziale Kontakte zu verzichten und Quarantäne zu halten.