Mittelschule Lindau sammelt Spenden

Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine war die Betroffenheit in unseren Klassen sehr groß. Sehr schnell wurde klar, dass wir irgendwie helfen wollten. Nachdem unser Hausmeister krankheitsbedingt ausfiel, übernahmen die Schülerinnen und Schüler der 8. bis 10. Klassen den Pausenverkauf. Begeistert von ihrer Idee verkauften sie belegte Brötchen und Kuchen, um mit dem Erlös den Menschen zu helfen. 4 Wochen lang arbeiteten die Schüler Hand in Hand für die gute Sache. Es war schön zu sehen, wie sie sich gegenseitig anspornten, mehr zu verkaufen. Schließlich wurde die Summe von 500 € eingenommen. Mit Stolz erfüllt übergaben Alper, Dorian und Jonas aus der 9. und 10. Klasse stellvertretend für die Mittelschule Lindau (B) 400 Euro an Sebastian Johler von der Freiwilligen Feuerwehr Sigmarszell. Die Feuerwehr Sigmarszell betreibt eine Kleiderkammer für Menschen in Not. Derzeit sind laut Herrn Johler eher Lebensmittel rar, deshalb leitet er einen Großteil der Spende weiter an die Tafel, um dort bestimmte Lebensmittel zu besorgen, die häufig knapp sind. Mit den verbleibenden 100 Euro unterstützen wir die ukrainische Willkommensgruppe an unserer Schule, indem wir damit Unterrichtsmaterial besorgen.