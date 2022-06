Mittelschule Lindau mit Erasmus+ Projekt in Spanien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Woche vor den Pfingstferien reiste eine Delegation der Mittelschule Lindau nach Malaga an die Novaschool Anoreta in Rincon de la Victoria.

Unter dem Titel „Thank you for the music“ trafen sich Schülerinnen und Schüler aus den Ländern Spanien (Malaga), Slowenien (Maribor), Italien (Venedig) und aus der Mittelschule Lindau. Ziel war es, ein gemeinsames Konzert auf die Beine zu stellen, in dem jedes Land drei Popsongs live vorträgt.

So gingen zunächst die Lehrkräfte an die Arbeit und formierten eine Lehrerband, die die Songs auch live begleitete. Danach wurde mit den Schülerinnen und Schülern zwei Tage intensiv geprobt und an den Songs gefeilt.

Von deutscher Seite wurden die Songs „Lieblingsmensch“ von Namika, „Tränen aus Kajal“ von Celine und „Auf uns“ von Andreas Bourani ausgewählt.

Dann war es soweit. Das große Konzert fand im Theater von Benagalbón statt. Das anfängliche Lampenfieber war schnell verflogen und alle Delegationen interpretierten ihre Songs ganz hervorragend. Das voll besetzte Theater feierte die frisch gebackenen Popsänger und Popsängerinnen frenetisch.

Zur Belohnung durften alle Schülerinnen und Schüler den letzten Tag des Treffens am Strand mit gemeinsamen Spielen und Baden verbringen.

Im Laufe der Woche entstanden sehr intensive Freundschaften unter den Schülerinnen und Schülern und alle freuen sich schon auf die nächste Projektwoche und das nächste Konzert, das für Oktober 2022 in Venedig geplant ist. Finanziell getragen werden die Erasmus+ Projekte vom PAD, dem Pädagogischen Austausch Dienst, und der Europäischen Union. Nur deshalb können auch alle Schüler und Schülerinnen, die an einem Projekt mitarbeiten möchten, mitfahren.