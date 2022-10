Mittelschule Lindau bei Erasmus+ Treffen in Venedig

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Oktober reiste eine Delegation der Mittelschule Lindau nach Venedig an das Istituto Compresivo Roncalli in Quarto d´Altino. Unter dem Titel „Thank you for the Music“ trafen sich Schülerinnen und Schüler aus den Ländern Spanien (Malaga), Slowenien (Maribor), Italien (Venedig) und aus der Mittelschule Lindau (Bodensee). Ziel war es, ein Konzert auf die Beine zu stellen, in dem jedes Land drei Popsongs live vorträgt. So gingen zunächst die Lehrer an die Arbeit und formierten eine Lehrerband. Danach probten die Jugendlichen zwei Tage und feilten an den Songs. Von deutscher Seite wurden die Songs „Lieblingsmensch“ von Namika, „Tränen aus Kajal“ von Celine und „Auf uns“ von Andreas Bourani ausgewählt. Schließlich fand das große Konzert statt. Anfängliches Lampenfieber war schnell verflogen und alle Delegationen interpretierten ihre Songs ganz hervorragend. Der voll besetzte Konzertsaal feierte die frisch gebackenen Popstars frenetisch. In der Zeit entstanden sehr intensive Freundschaften. Alle freuen sich schon auf die nächsten Projektwochen, die im April 2023 in Maribor und im Mai 2023 in Lindau geplant sind.