Mittelschüler stellen sich Herausforderungen in Slowenien

Im Oktober letzten Jahres haben sich Lehrer aus Spanien, Slowenien, Zypern und Finnland in der Mittelschule Lindau für Fortbildungen und zu Absprachen des Projekts „Overcome“ im Rahmen von Erasmus+ getroffen. Im Projekt „Overcome“ sollen laut Pressemitteilung Herausforderungen in Angriff genommen werden, um die sozialen Kompetenzen in der Schule durch die Entwicklung einer positiven Beziehung zur Umwelt, zu anderen und zu uns selbst zu trainieren.

Dies geschehe vor allem durch Outdoor-Aktivitäten, die den Schülern praktische und aktive Lernerfahrungen in natürlichen oder außerschulischen Umgebungen bieten, so die Mitteilung weiter Anfang Februar fand nun der erste Schüleraustausch statt. Vier Lindauer Mittelschülerinnen fuhren zusammen mit zwei Lehrkräften zum internationalen Meeting nach Slowenien in die Nähe von Maribor. An der Osnova Sola Fram haben sich 32 Schüler aus fünf Ländern gemeinsam in Unterricht und Freizeit verschiedenen Herausforderungen gestellt, natürlich mit Englisch als Umgangssprache. Zu den Aktivitäten zählten: Tanzen, Klettern, Basketball, Kickboxen, Schwimmen, Eislaufen, Kunstwerkstatt, Technikwerkstatt, Koch-Events, Unterricht in einer fremden Schule und Stadtbesichtigungen in Maribor und Ptuj.

Die Schüler aus den verschiedenen Ländern sollten sich außerdem kennen- und verstehen lernen. Deshalb waren sie auch einzeln in slowenischen Gastfamilien untergebracht. Das Leben in einer fremden Familie, die Kommunikation auf Englisch, die einwöchige Trennung von der gewohnten Umgebung – auch das war eine Herausforderung, die nicht so leicht zu überwinden war.

Am Ende der Woche waren sich alle einig, viel gelernt und dabei richtig Spaß gehabt zu haben, auch wenn es ab und zu etwas Mut brauchte. Außerdem habe diese Woche die Schüler Fremdem gegenüber aufgeschlossener gemacht und ein europäisches „Wir-Gefühl“ intensiviert.