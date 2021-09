Mitglieder werden über die Zukunft des Hoyerbergschlössles befragt

Die Mitglieder des Fördervereins Hoyerbergschlössle erhalten demnächst Post: Eine Gruppe von Studierenden des Masterstudiengangs Soziale Arbeit und Teilhabe an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) kam auf den Vereinsvorstand zu und bot im Rahmen einer Aktionsforschung eine Befragung der Vereinsmitglieder an.

Dabei soll laut Pressemitteilung ein Stimmungsbild darüber ermittelt werden, wie sich die Befragten die Zukunft des Hoyerbergschlössles vorstellen und ob sie bereit sind, dabei aktiv mitzuwirken. „Dieses Angebot haben wir gerne angenommen, zumal eine Mitgliederbefragung zu diesem Thema schon länger geplant war“, so Vorsitzender Reinhard Thorbecke. Die Befragung, die streng anonym erfolgt, wird nach wissenschaftlichen Maßstäben ausgewertet „Wir hoffen auf eine rege Beteiligung, die auch die Aussagekraft der Befragung untermauert“, so Thorbecke in einer Pressemitteilung. Der Verein zählt weit über 300 Mitglieder. Die Umfrage dauert bis zum Monatsende.