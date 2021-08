Mitglieder Kreistag verabschiedet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Landkreis im vergangenen Mai die ausscheidenden Mitglieder des Kreistags nicht verabschieden. Dies hat Landrat Elmar Stegmann nun in einer kleinen Feierstunde nachgeholt und den ehemaligen Kreisrätinnen und Kreisräten für ihr großartiges Engagement gedankt: „Sie haben Verantwortung übernommen und so die Idee der kommunalen Selbstverwaltung in die Tat umgesetzt. Das ist sehr hoch anzurechnen, denn es ist nicht nur viel Zeit, sondern es sind auch viele Nerven und viel Herzblut dafür erforderlich“, würdigte der Landrat die Anwesenden.

Vier ehemalige Kreisrätinnen und Kreisräte wurden von ihm zusätzlich für ihr kommunalpolitisches Engagement geehrt, da diese bei einer Ehrungsveranstaltung im Juli verhindert waren. Helmut Böller, Angelika Eller-Wiedemann, Christina Epp (alle drei aus Lindenberg i. Allgäu) sowie Walter Matzner aus Sigmarszell wurde für ihre mindestens zwölfjährige Amtszeit im Kreistag die Verdienstmedaille des Landkreises verliehen.

Angelika Eller-Wiedemann, die sich von 1984 bis 2020 in den Kreistag einbrachte, erhielt an diesem Tag außerdem auch die kommunale Verdienstmedaille in Bronze. „Sie alle haben sich der schwierigen wie auch schönen Aufgabe „Kommunalpolitik“ gestellt, ohne danach zu fragen, was Ihnen dieser Einsatz letztlich bringt. Im Namen des Landkreises Lindau und persönlich danke ich Ihnen dafür von Herzen. Ich bedanke mich bei Ihnen für alle Gespräche, Informationen und gemeinsamen Aktionen und vor allem für Ihre hohe Motivation, Gutes für unseren Landkreis und seine Bürger zu tun“, so Landrat Elmar Stegmann.