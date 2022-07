Mitglieder des Zukunftsrates stehen fest

Die 16 Mitglieder des Zukunftsrates im Bürgerbeteilungs-Projekt Losland in Lindau stehen fest: Per Losverfahren wurden sie bei einem Treffen des Begleitteams im Alten Rathaus Lindau aus 87 Bewerbungen ausgelost. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die neuen Zukunftsräte werden in den nächsten Tagen darüber per Brief informiert. Bei der Zusammensetzung der Gruppe wurde laut Mitteilung darauf geachtet, dass unterschiedliche Lindauer Stadtteile vertreten sind, dass die Anzahl der Frauen und Männer ausgewogen ist und dass Menschen mit Migrationsgeschichte dabei sind. Auch alle Altersklassen sind vertreten: Der jüngste Zukunftsrat bei Losland ist 19 Jahre alt, der älteste ist 65.

Am 14. und 15. Oktober werden die 16 Teilnehmer des Zukunftsrats gemeinsam ihre Ideen, Vorstellungen und Vorschläge zum Lindau der Zukunft erarbeiten und entwickeln. Konkret geht es darum, Antworten auf die Frage zu finden, wie Lebensraum für das Miteinander heutiger und zukünftiger Generationen der Stadt bewahrt und gestaltet werden kann.

Das Ergebnis aus dieser zweitägigen Veranstaltung wird dann am Folgetag, dem 16. Oktober, beim Zukunftsforum vorgestellt. Hier haben Bürgerinnen und Bürger, die nicht in den Zukunftsrat gelost wurden und auch andere interessierte Lindauerinnen und Lindauer Gelegenheit, sich einzubringen. Ihre Meinungen, Ideen und Rückmeldungen fließen ebenfalls in das Gesamtergebnis der Bürgerbeteiligung Losland ein und ergänzen die Vorschläge aus dem Zukunftsrat.

Im Dezember werden die Ergebnisse, die der Zukunftsrat erarbeitet hat, im Stadtrat diskutiert.