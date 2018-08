Mitarbeiter feiern insgesamt 140 Jahre Betriebszugehörigkeit

Ein Jahr ist es am 31. August her, dass der Kubus Aalen am Markt nach nur eineinhalb Jahren Bauzeit seine Pforten geöffnet hat. Die Neugierde der Aalener, was aus ihrem ehemaligen Kaufring geworden ist, war groß. Auch Hunderte Gäste von außerhalb strömten in das neue Einkaufscenter, das für 25 Millionen Euro am oberen Marktplatz entstanden ist. Der Ansturm hat sich allerdings gelegt und die Hoffnung des Architekten Volker Merz, die Flächen in einem Jahr komplett belegt zu haben, erfüllte sich nicht.