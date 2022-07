Mit XXL-Bildergalerie: Viel Musik bei Lindauer U&D direkt am See

Laute Bands, feiernde Festival-Gäste und zufriedene Helfer: Die Erleichterung darüber, dass das Lindauer Umsonst und Draußen wieder stattfinden konnte, war am Samstagabend von allen Seiten zu spüren. Beste Voraussetzungen also für ein Wiederbeleben des beliebten Festivals des Club Vaudevilles, bei dem wohl noch nie so viele Kinder waren, wie in diesem Jahr.

Die von der Pandemie erzwungene Pause hat die Lust auf Freiluftkonzerte offenbar nicht sinken lassen. Im Gegenteil: Die Festival-Gäste, die am Samstag nach Lindau gekommen waren, füllten den Toskanapark von vorne bis ganz nach hinten. Während die U&D-Fans an der Bühne ausgelassen tanzten und feierten, machten es sich andere auf der Wiese und am Ufer bequem.

Familien tanzten gemeinsam bei dem Festival

Über die Corona-Pause ist der Nachwuchs von Fans und Helfern offenbar herangewachsen. Denn so viele Kinder und ganze Familien waren noch nie bei dem traditionellen Festival zu sehen. Und so tanzten Väter und auch Mütter mit den – mit dicken Ohrenschützern ausgerüsteten – Kleinen begeistert vor der Bühne zu harten Klängen, aber auch zu den dazu im Vergleich eher behäbigen Rhythmen des Hiphops.

Die Kinder der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer tasteten sich währenddessen schon mal langsam ans Ehrenamt heran und halfen wo sie konnten.

Hiphop, Rock und Reggea

Gekommen waren die Festival-Besucher von nah und fern. Manche waren sogar aus Österreich oder der Schweiz angereist, um mit den sechs Bands, die der Club Vaudville organisiert hatte, zu feiern. Sie gaben also zu Reggea, Hiphop, aber auch zu hartem Rock und Elektrorock alles. Und auch die Bands auf der Bühne, zu denen „Umse“, „Puma Orchestra“, „Nomo und Nikitama“ oder die „Deez Nuts“ zählten feierten ausgelassen mit ihren Fans.

Für die Sicherheit sorgten Security-Mitarbeiter und Wasserwacht. Letztere achtete darauf, dass kein Besucher seinen Gelüsten bei dem warmen Wetter nachging und der der Stadtverwaltung in den See hüpften.

Und als hätten sie es sich so gewünscht, hatten das U&D-Team und seine Fans viel Glück mit dem Wetter: Da auch Petrus dafür war, dass das Festival ungestört stattfinden konnte, lenkte er alles, was an möglichen Gewittern in der Gegend war, großräumig um Lindau herum.

Davon profitierten auch zahlreiche andere private Feste, die im Gegensatz zum U&D auch noch weit nach Mitternacht im Stadtgebiet und weithin zu hören waren.