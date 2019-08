Mit welchem Konzept die Islanders die Lindauer vom Eishockey begeistern wollen

Zumindest optisch beziehen die Verantwortlichen des EV Lindau schon einmal klar Stellung. Zum Pressetermin sind alle neun Mann im selben weißen Polohemd erschienen. Auf der Brust das im Vorjahr erneuerte Logo der Islanders. Ein klares Zeichen: Die Männer tragen den Eishockeyverein im Herzen. Sie gehen mit gutem Beispiel voran, schließlich wollen sie am liebsten die ganze Stadt Lindau und die umliegenden Gemeinden für die Islanders begeistern. „Wir wollen ein Team haben, mit dem man sich identifizieren kann“, sagt Bernd Wucher, Vorsitzender des EVL. „Integration“ ist ein Wort, das an diesem Abend sehr häufig fällt. Spieler, Verein und Fans sollen sich zu einem verschworenen Haufen zusammenfinden, um die Oberliga aufzumischen.

Obwohl die Lindauer in der vergangenen Saison mit dem Erreichen der Playoffs die erfolgreichste Spielzeit der Vereinsgeschichte feierten, gibt es vor der vierten Saison der Islanders in der dritthöchsten Eishockeyliga einige Veränderungen im Kader. Die Mannschaft ist im Vergleich zum Vorjahr nochmals jünger geworden – nur Krefeld und Riessersee haben einen noch jüngeren Altersschnitt – vor allem aber setzt der EVL noch stärker auf Regionalität. „15 von 23 Spieler leben und arbeiten in der Region“, sagt Wucher stolz. „Es ist wichtig, dass wir gierige Spieler bekommen, die Stolz verspüren, wenn sie das Trikot anziehen.“ Durch die Kooperationen im Jugendbereich mit dem EV Ravensburg und dem EHC Freiburg erhalten die Islanders vielversprechende Talente aus Süddeutschland. Zudem hat der EVL einigen Spielern Anstellungen und Ausbildungsplätze bei Sponsoren verschafft. Nur die beiden Kanadiern Bobby Chaumont und Brent Norris, mit denen der EVL in diesem Jahr die beiden Kontingentstellen besetzt hat, sind Profis und leben vom Eishockey.

Diesen Weg haben die Vereinsführung und die sportliche Leitung bewusst eingeschlagen. „Nicht jeder wird den Sprung in den Profibereich schaffen“, sagt der Sportliche Leiter Sascha Paul. „Mit dem dualen System wollen wir den Jungs ermöglichen, Eishockey und Beruf unter einen Hut zu bekommen.“ Bei der Zusammenstellung des Kaders habe man ganz bewusst auf die richtige Balance geachtet. Jeder soll Verständnis für den anderen haben, sollte es bei diesem nach einem schweren Arbeitstag mal nicht so laufen. „Das ist ganz wichtig. Ansonsten könnte das ein Team spalten“, sagt Wucher.

Doch nicht nur die Mannschaft soll für den Verein brennen, auch die Zuschauer. Und die Fangemeinde soll nochmals wachsen. Nach 310 verkauften Dauerkarten im Vorjahr strebt der EVL für diese Saison die 350-Marke an. Mit dem neuen Angebot, dass Kinder und Jugendlich bis einschließlich 15 Jahre freien Eintritt erhalten, soll zudem eine jüngere Klientel fürs Eishockey begeistert werden.

So ambitioniert die Ansprüche auf gesellschaftlicher Ebene sind, so zurückhaltend ist die sportliche Zielvorgabe. „Wir wollen so früh wie möglich den Klassenerhalt sichern“, sagt der Sportliche Leiter Sascha Paul, der sich aber durchaus bewusst ist, dass die Erwartungen bei vielen im Umfeld nach der vergangenen, erfolgreichen Saison höher sein werden. Dennoch sei das vorrangige Ziel, Sicherheit zu schaffen. „Natürlich wollen wir immer in den Playoffs spielen“, sagt Trainer Chris Stanley. „aber das ist ein langer Prozess.“ Favoriten seien andere: Deggendorf, Herne, Rosenheim oder Tilburg zum Beispiel. So sieht das auch die Vereinsführung. „Wir sind nicht ambitioniert, Meister zu werden – das wäre schon ein Wunder“, sagt Bernd Wucher. „Wichtiger ist es, Identität zu schaffen.“ Dies soll neben der Herkunft der Spieler vor allem über deren Spielweise gelingen. Und da gibt der Vorsitzende eine klare Vorgabe an die Mannschaft: „Unsere Devise lautet: jung, frisch, Spektakel.“ Bei der Kaderplanung haben sich Coach Stanley und Sportlicher Leiter Paul bewusst dazu entschieden, die beiden zugelassenen Ausländerstellen mit Offensivspielern zu besetzen – am liebsten möglichst langfristig. Nachdem es in der Vergangenheit viele Wechsel auf den Kontingentstellen gab, sollen Brent Norris und Bobby Chaumont nun für Kontinuität sorgen und die jungen Spieler bei ihrer Entwicklung unterstützen. „Viele Jungs wie Ludwig Nirschl sind bereit, den nächsten Schritt zu machen. Bei uns bekommen sie die nötige Spielzeit“, sagt Trainer Stanley.

Ein Ritt auf der Rasierklinge

In Lindau nehmen sie ihre Rolle als Ausbildungsverein gerne an. Sollten mehrere Spieler den Sprung in die DEL oder DEL2 schaffen, müsse man eben wieder einen Umbruch einleiten. „Uns bringt das aber Reputation“, sagt Wucher und ergänzt: „Das ist der einzige Weg, um sich langfristig in der Oberliga zu etablieren.“ Der Vorsitzende meint das sowohl in sportlicher, als auch in finanzieller Sicht. Und dort sind die Islanders auf einem guten Weg. Gab der EVL in der ersten Oberligasaison rund 500 000 Euro aus, liegt das Budget in diesem Jahr bei rund 900 000 für den Gesamtverein. Etwa ein Drittel davon fließen in die Oberligamannschaft, der Rest in die Jugendarbeit, Gastronomie und sonstige Aufgaben. „Finanziell ist die Oberliga immer ein Ritt auf der Rasierklinge“, sagt Wucher und schickt eine Spitze in Richtung Sonthofen, wo der ERC erst in letzter Sekunde die Lizenz für die neue Saison erhielt: „Da können andere nur von uns lernen und staunen.“