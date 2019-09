Mit Vollgas auf den Pfänder: Wieso der Lindauer Manfred Biesinger auch mit 78 Jahren noch Autorennen fährt

„Mir schießt auch noch nach vielen Jahrzehnten im Rallyesport das Adrenalin vor dem Start in die Adern und ich hab dieses spezielle Kribbeln im Bauch. Sicherlich nicht mehr so stark wie in meinen Anfangsjahren, aber es ist noch da“, sagt Manfred Biesinger. Der Lindauer war unter anderem 1991 bei der berühmten Rallye Monte Carlo als Beifahrer dabei. Die Leidenschaft zum Motorsport hat ihm sein Vater in die Wiege gelegt. Losgekommen ist er davon nicht mehr. Im Alter von 26 Jahren war er Gründungsmitglied des Auto-Sport-Clubs Scuderia Lindau. 52 Jahre später stehen immer noch Renntermine in seinem Kalender. Ein wichtiger Termin für ihn ist das Bergrennen auf den Eichenberg vergangenes Wochenende.

Besonders stolz ist Biesinger auf sein Auto, ein 62 Jahre alter Mercedes Benz 220 S Cabrio. Mit ihm bestreitet der zweifacher Großvater jedes Jahr mindestens vier Autorennen. „Es ist schon eine sehr aufwendige und professionelle Veranstaltung hier oben auf dem Pfänder“, sagt er.

Rund 40 Autos starteten am Samstag gemeinsam mit ihm in den „Berg Klein Slalom“. Der Lindauer trat als einziger in der Klasse „Historische Regularity“ an. Das Ziel ist, möglichst wenig zeitliche Differenzen zwischen den einzelnen Läufen zu haben. Die Autos starteten in Lochau im Abstand von je 20 Sekunden auf die 1,5 Kilometer lange Strecke zum Ziel in Eichenberg. Dabei wurde die Straße mit Strohballen und Leitkegeln zu einer Slalomstrecke umfunktioniert. Sobald die Startfahne hochgenommen wurde, ging es für den Lindauer mit bis zu 120 Sachen den Berg hinauf: „Dabei gehe ich nicht mehr ganz ans Limit. Das war zu Beginn meiner Rallye-Laufbahn schon anders. Meinem taupefarbigen Jaguar XK 140 habe ich da schon mehr die Sporen gegeben. Heute ist in meiner Rennklasse vor allem Gleichmäßigkeit und kontinuierliche Geschwindigkeit gefordert.“

Der Lindauer Rennfahrer ist mit seinem Ergebnis zufrieden. Er hat an beiden Tagen seine Marke von 1 Minute und 44 Sekunden fast konstant halten können. Damit liegt er sicher nicht an der Spitze. „Darauf kommt es ja in meiner Klasse nicht an, sondern ich versuche, auf wenige Hundertstel Abweichung diese Zeiten zu fahren. Schließlich ist mein liebevoll gepflegtes Fahrzeug mit 62 Jahren schon eine Old Lady,“ sagt Biesinger. Die Schnellsten brauchten für diese Strecke im Minimum 47 Sekunden.

Unerfahrene Fahrer unterschätzen den Lastenwechsel

Insgesamt starteten am Samstag und am Sonntag 140 Autos in vier Feldern und 21 Klassen pro Tag. Allen Fahrzeugen ist eines gemeinsam: Sie lassen den rund 1000 Zuschauern das Blut in den Adern gefrieren. Es wird ohrenbetäubend laut, wenn die hochgezüchteten PS-Boliden ihre Motoren starten und mit bis zu 180 km/h durch den Hindernissparcours auf den Berg hinaufjagen – in meist weniger als einer Minute.

„Bergrennen zählen zu den am schwersten zu fahrenden Autorennen“, sagt Pepe Hammerer, Jury Präsident und Mitglied im Renn und Rallye Club Vorarlberg, der jährlich das Rennen veranstaltet. „Der sogenannte Lastenwechsel beim Bremsen und Beschleunigen ist einfach größer als auf einer klassischen Rundstrecke. Das müssen die Fahrer besonders beachten. Unerfahrene Fahrer unterschätzen dieses Phänomen oft.“ Zwölf Streckenposten, 15 Feuerwehrleute, ein Notarztteam und ein Bergefahrzeug standen deshalb für das Rennen bereit.

Wie wichtig diese Maßnahmen sind, zeigte sich schon am Samstagvormittag. Ein Rennfahrer verlor in der Zielkurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlug in die Mauer des Zeughauses ein. Der Fahrer blieb unverletzt und kam mit einem Schreck davon. Der Schaden am Auto war da schon deutlich größer: Es musste mit dem Bergungsfahrzeug abgeschleppt werden.

„Wir ermöglichen jedem, an unserem Rennen teilzunehmen. Das ist besonders wichtig für junge Leute. Bevor sie einfach im Straßenverkehr Gas geben und andere gefährden, können sie sich hier mit allen gebotenen Schutzmaßnahmen austoben“, erklärt Bruno Brülisauer, der Rennleiter der Veranstaltung.

Aber warum fährt man so ein Rennen überhaupt? Für Biesinger ist es ein perfekter Ausgleich zum immer noch täglichen Gang in sein Tankstellenunternehmen. „Das hält fit und jung,“ sagt er und plant schon die fünf Rennen für das nächste Jahr. Selbstverständlich, sagt der 78-Jährige, geht es auch dann wieder auf den Pfänder.