Mit vielen Bildern und Videos: Warum die Bahn nach dem Zugunfall zehn Bäume fällen muss

Nach dem Zugunfall bei Wasserburg am vergangenen Wochenende musste die Bahn am Donnerstag nun zehn Bäume fällen. Die Eschen waren krank und standen zu nahe an der Oberleitung. Vielleicht wäre noch einmal ein Baum umgekippt. Im schlimmsten Fall hätte ein Waldbrand entstehen können.

Neben den Bahngleisen zwischen Enzisweiler und Wasserburg hängen am Donnerstagmorgen überall Männer in Bäumen. Die Zeit ist knapp, denn während der Arbeiten ist die Strecke zwischen Lindau und Friedrichshafen gesperrt. Bis zwölf, spätestens 14 Uhr wollen die Baumkletterer fertig sein. Mit ihren Motorsägen zerlegen sie die Eschen nach und nach. Sie am Stück zu fällen, wäre zu gefährlich. Dann könnten sie in die Oberleitung fallen.

Nach dem Zugunfall bei Wasserburg am vergangenen Wochenende musste die Bahn am Donnerstag nun zehn Bäume fällen.

Genau das ist am vergangenen Sonntag passiert: Am Vormittag kippte ein Baum einfach um und fiel in die Stromleitung, wodurch diese beschädigt wurde. Der Lokführer konnte gerade noch bremsen, sodass der Zug den Baum nur leicht rammte. Die rund 70 Zuggäste blieben unverletzt.

Baum war innen hohl

Der umgekippte Baum war ebenfalls eine Esche. „Sie war innen hohl“, sagt der Baumkontrolleur der Bahn, der die Fällarbeiten am Donnerstagvormittag überwacht. Der Regen am Wochenende habe ausgereicht, um den Boden so aufzuweichen, dass der morsche Baum keinen Halt mehr hatte.

Am Mittwoch habe es dann eine Inspektion gegeben, wie eine Bahnsprecherin auf Anfrage mitteilt. „Bei Inspektionsarbeiten sind entlang der Strecke einzelne erkrankte Bäume ausgemacht worden.“ Die Strecke zwischen Lindau und Friedrichshafen wurde am Mittwochnachmittag sofort gesperrt.

Normalerweise müssen Bäume einen Abstand von fünf Metern zur Oberleitung haben, erklärt der Baumkontrolleur. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass Funken von der Stromleitung auf die Bäume überspringen. „Dann kann hier alles brennen“, sagt er und zeigt auf den kleinen Wald neben den Schienen.

Die Strecke zwischen Lindau und Friedrichshafen wurde vor einem Jahr elektrifiziert. Die Bäume standen schon neben den Gleisen, bevor die Bahn dort Oberleitungen angebracht hat. Warum der geringe Abstand damals nicht aufgefallen ist, beantwortet die Bahnsprecherin nicht. „Mehr können wir aktuell leider nicht zum Thema beitragen“, schreibt sie auf mehrfache Nachfrage am Donnerstag.

Die Bahn hat natürlich eine Sicherungspflicht.

Auch der Baumkontrolleur kann dazu nichts sagen, er arbeitet erst seit ein paar Monaten für die Bahn. Allerdings würden die Bäume auf Bahngelände jedes Jahr kontrolliert. In zwei Wochen wäre hier, zwischen Einzisweiler und Wasserburg, ohnehin eine Kontrolle geplant gewesen.

Mit der Naturschutzbehörde sind die Fällarbeiten abgesprochen. „Wir haben schon gestern Abend geschaut, ob es hier Fledermäuse oder andere nistende Tiere gibt“, sagt der Baumkontrolleur. Die Stumpfe der gefällten Bäume bleiben stehen, als Habitate für Tiere.

Wie die zehn kranken Eschen stand auch der umgekippte Baum auf Bahngelände. „Die Bahn hat natürlich eine Sicherungspflicht“, sagt Sabine Dittmann, Sprecherin der Bundespolizei. Der Fall liege nun bei der Staatsanwaltschaft, die entscheiden müsse, ob die Polizei weiter ermitteln solle wegen einer möglichen Verletzung dieser Sicherungspflicht.

Zumindest den Sachschaden hat die Bahn allein: Die Reparaturkosten des Zugs schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Oberleitung war, beantwortet die Bahn auf Anfrage nicht.