Wie ein Lindauer mit dem Alphorn Menschen in seinen Bann zieht - MIT VIDEOS

Der Lindauer Hermann Kohler beherrscht etwas, was auch der Sagengestalt des Rattenfängers von Hameln nachgesagt wird: Wenn er irgendwo steht und musiziert, dauert es nicht lange, bis aus allen Richtungen Menschen zu ihm strömen. Er spielt Alphorn – seit er selbst in den Bann dieser Klänge geraten ist.

Es war bei einer Wanderung mit seiner Frau Charlotte vor etwa zwölf Jahren auf der Schesaplana, da hörte er diese Töne schon von weitem. Als sie von oben abstiegen, wurden diese immer deutlicher. Das Geräusch kam von der gegenüberliegenden Seite des Lünersees. „Mir war klar, dass es Alphornklänge sein müssen“, sagt der 70-Jährige.

Ich habe einmal reingeblasen und sofort gemerkt, das ist mein Ding. Hermann Kohler

Oberhalb des Lünersees legte das Paar eine Pause ein und genoss dieses Freiluftkonzert. „Diese Töne haben mich so inspiriert – ich habe sie mit heim getragen“, sagt er und seine Augen funkeln.

„Das muss man mit Liebe machen“, sagt Hermann Kohler übers Alphornspielen. „Es muss einfach von Herzen kommen.“ (Foto: Barbara Baur)

Zwei Wochen später kam dann ein Alphorn quasi zu ihm, direkt in seine Autowerkstatt, die der Kfz-Meister damals noch zusammen mit seiner Frau in der Rotmoosstraße betrieb.

Ein Kunde, ein Designer, habe das selbst gebaute Instrument dabei gehabt. „Ich habe einmal reingeblasen und sofort gemerkt, das ist mein Ding“, sagt Kohler. Er kaufte dem Kunden das Alphorn ab und fing an, sich das Spielen selbst beizubringen.

Melodien auf dem Gartenschlauch

Das ist gar nicht so einfach, denn es braucht eine bestimmte Atemtechnik, die Lippen müssen gut trainiert sein. Ähnlich wie für die Trompete ist auch für das Alphorn ein Ansatz notwendig. Die Töne entstehen nur mit der richtigen Spannung in den Lippen. Doch Kohler schaffte es auf Anhieb, einen Ton zu erzeugen.

„Vielleicht liegt es daran, dass ich in der Werkstatt immer schon Melodien auf einem Gartenschlauch gespielt habe“, sagt er. An das eine Ende des Gartenschlauchs hatte er einen Trichter gesteckt, an das andere das Mundstück eines Horns. Das habe ihm einfach immer schon Freude bereitet.

Mit seinem neuen Alphorn übte er jeden Tag, zwei Wochen lang. „Dann hatte ich meinen ersten Auftritt“, erzählt Kohler. Er habe unbedingt für Zuhörer spielen wollen, weil er so begeistert war. Seine Frau ergänzt: „Das traut er sich halt auch.“

Für die Resonanz braucht es einen Hintergrund. Hermann Kohler

Inzwischen spielt er bei Geburtstagen und goldenen Hochzeiten, in Kirchen aber auch einfach so im Freien, wenn er Lust dazu hat. Denn ob Hermann und Charlotte Kohler nur direkt von ihrem Haus aus zu einer kleineren Runde aufbrechen oder zum Wandern in die Berge fahren: Das Alphorn ist immer dabei. Das hat er im Rucksack schon auf viele Berge getragen, um dort zu spielen.

In den Bergen klingt das Echo

Am liebsten spielt er in den Bergen, auf dem Hochhäderich etwa. Dort kennt er eine Stelle, die zum Alphornblasen wie gemacht ist. „Für die Resonanz braucht es einen Hintergrund“, sagt er. Wo sich der Klang optimal ausbreiten könne, entstehe ein tolles Echo. Vier bis fünf Mal klinge es nach.

Der Lindauer Hermann Kohler spielt leidenschaftlich gern Alphorn – immer wieder auch in der Kirche St. Stephan. (Foto: Barbara Baur)

Der Lindauer Hermann Kohler spielt leidenschaftlich gern Alphorn – immer wieder auch in der Kirche St. Stephan. (Foto: Barbara Baur)

Er spielt auch gerne bei kleinen Almen. „Das zieht viele andere Wanderer an. Die folgen dem Klang“, erzählt er. Viele wollten dann von ihm wissen, wo denn die anderen Alphornspieler seien, weil es sich durch das Echo so anhöre, als sei es eine ganze Gruppe.

Es würden aber nicht nur Menschen von dem Klang wie magisch angezogen werden, erzählt er. Auch Kühe kommen ganz nah an ihn heran und bleiben ihm gegenüber stehen, um zu lauschen. „Das Alphorn ist ein Naturinstrument“, sagt Kohler.

Warum die Akustik in St. Stephan besonders ist

In Lindau spielt er gerne am Seehafen auf der Mole, aber auch in St. Stephan. In dem großen Raum mit dem hohen Gewölbe entfalte das Alphorn seinen Klang gut. Die Töne sind dann auf der Insel weit zu hören – und locken viele Menschen in die Kirche.

Wenn er eine Stunde lang spiele, kommen um die 200 Leute zum Zuhören, schätzt Kohler. Manche bleiben nur kurz, andere setzen sich hin und hören länger zu. „Viele fragen, ob ich noch ein Lied für sie spiele.“ Einen Wunsch, den er mit Freude erfülle. Die meisten sagen beim Rausgehen „Danke“. Und manche seien so berührt, dass sie Tränen in den Augen hätten.

Seit er Alphorn spielt, hat sich das Leben von Hermann und Charlotte Kohler verändert. „Überall wirst du aufgenommen“, sagt er, und sie fügt hinzu: „Es ergibt sich sofort ein persönlicher Kontakt. Viele Freundschaften haben sich dadurch entwickelt.“

Gut möglich, dass das an der Hingabe liegt, mit der Hermann Kohler das Instrument spielt. „Das muss man mit Liebe machen“, sagt er. „Es muss einfach von Herzen kommen.“