Mit Video und vielen Fotos: Endlich ist wieder Jahrmarkt in Lindau

Der Lindauer Jahrmarkt mit Vergnügungspark und Krämermarkt findet bis Montag, 7. November, auf der Insel statt. Am Jahrmarkt-Sonntag, 6. November, ist auch verkaufsoffener Sonntag. Die Insel-Einzelhändler öffnen von 12 bis 17 Uhr ihre Geschäfte. Den jährlichen Abschluss des Lindauer Jahrmarkts bildet der Familientag am Montag, an dem die Vergnügungsgeschäfte verbilligte Preise anbieten. Es wird geraten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und das eigene Auto stehenzulassen.

Der Duft von gebrannten Mandeln und Bratwürsten zieht über die Insel, Karussells klingeln und hupen, Kinder strahlen: Der Lindauer Jahrmarkt ist eröffnet.

Inzwischen ist es schon Tradition, dass der Rummel zuerst von Kindergartenkindern getestet wird. Als sich die Gruppen am Freitagvormittag vor dem Hotel Bayerischer Hof versammeln, ist den Mädchen und Jungen die Ungeduld ins Gesicht geschrieben. Sie müssen noch kurz warten, denn zuerst richten Mathias Hotz, Stadtrat und zweiter Bürgermeister, und Schausteller Josef Diebold noch ein paar Worte an die Kinder und ihre Erzieherinnen.

Hotz, der sich sich selbst als „totalen Jahrmarktfan“ bezeichnet, ist die Vorfreude anzusehen. „Wir haben 370 Jahre Jahrmarkt“, sagt er. Das sei zwar kein richtiges Jubiläum, aber dennoch eine markante Zahl. „Der Jahrmarkt hat schwere Zeiten hinter sich“, sagt er mit Blick auf die zweijährige Corona-Pause – auch wenn vergangenes Jahr immerhin eine abgespeckte Version ohne Krämermarkt stattfand.

Jetzt sei der Jahrmarkt mit 60 Fahrgeschäften und circa 140 Händlern wieder vollständig. Die einzige kleine Einschränkung sei, dass wegen der Cavazzen-Baustelle der Marktplatz nicht wie gewohnt genutzt werden kann. Doch die Stände seien einfach zusammengezogen worden.

„Luftblase zum Atemholen“

„Die alternative Veranstaltung vergangenes Jahr hat manchen Kollegen das Überleben gesichert“, sagt Josef Diebold, Vorsitzender des Schwäbischen Schaustellerverbands, dessen Karussell die Kinder gleich als erstes ausprobieren dürfen. Es sei nach der langen Pause eine kleine Luftblase zum Atemholen gewesen, ein Signal, dass man wieder nach vorne schauen könne.

Wenn er jetzt sieht, welchen Spaß die Kinder haben, geht ihm das Herz auf. „Volksfeste sind gelebte Kultur“, sagt Diebold, bevor Mathias Hotz mit der Glocke des Feuerwehrautos am Karussell bimmelt – für die Kinder das Zeichen, dass es losgeht.

Wer schnell ist, sichert sich gleich für die erste Runde einen Sitzplatz. Jack und Demiralp vom Kindergarten St. Maria suchen sich das Batman-Auto aus und drehen vergnügt ein paar Runden. Sie lachen, als sie aussteigen. Ob es ihnen gut gefallen hat? Die beiden Fünfjährigen nicken und lachen. „Die Brücke hoch und wieder runter sausen war am schönsten“, sagt Jack. Und Demiralp ergänzt: „Und den Tiger beim Vorbeifahren sehen.“

Vom Riesenrad über den Hafen schauen

Das Riesenrad am Hafen macht ordentlich Eindruck auf die Kinder. Wer sich nicht traut, bleibt unten. Die Mutigen fahren jeweils zu sechst mit ihren Erzieherinnen und Erzieherinnen in einer Gondel nach oben. Am Anfang ist die fünf Jahre alte Elli noch sehr skeptisch. Sie hat Angst, will aber trotzdem mitfahren. „Ich umarme dich ganz fest“, sagt ihre Erzieherin Isa Achberger.

Oben, im Arm von Isa, entspannt sich Elli. Sie betrachtet den Hafen, den See und Berge mit den weißen Spitzen interessiert und zeigt beim Lachen ihre beachtliche Zahnlücke. Ihr gegenüber sitzen Amadea, Nasli und Leon. „Wir sind jetzt ganz oben“, ruft Leon. „Schau mal, man sieht auch da hinten den Bodensee!“ Nach ein paar Runden heißt es wieder Aussteigen – am liebsten wäre das Grüppchen nochmal mitgefahren.

Wer über den Markt schlendert, kommt auch mit den Händlern und den Schaustellern ins Gespräch. Zum Beispiel mit Adriano Schubert und Heinz Kudermann. Vater uns Sohn betreiben zwei Stände beim Zollamt: Crêpes und Büchsen werfen. Allerdings ist beim Büchsenwerfen am Freitagvormittag noch nichts los. Nur Hündin Emily wacht tiefenentspannt über die Körbe mit dem Bällen.

Warum das Flair in Lindau besonders ist

In der Maximilianstraße, ziemlich genau vor dem Alten Rathaus, stehen Uwe Wynohradnyk und seine Schwester Viola mit ihrer Mandelbrennerei. Sie kommen seit Jahrzehnten nach Lindau – und genießen das Flair der Insel. Denn sonst stehen sie meistens auf Rummelplätzen, wo es laut und grell ist. „Die Ruhe, die wir hier haben und die Zeit, mit der Kundschaft zu sprechen, das ist schon sehr speziell, und darauf freuen wir uns immer“, sagt er.

Weiter hinten, auf dem Reichsplatz, steht Karl Wittmann mit seinem Kinderkarussell. Er hält das Erbstück, Baujahr 1905, liebevoll instand. Die Stangen, an denen die Figuren hängen, müssen jedes Jahr erneuert werden. Alle zwei Jahre werden die Holzpferde überarbeitet, die einstmals im Schwarzwald aus russischem Holz geschnitzt wurden.

Wenn jemand Zeit zum Zuhören hat, erzählt der 66-Jährige gerne Anekdoten über das Karussell. „Prinz Eitel von Preußen saß bei der Berliner Reichsausstellung 1910 auf diesem Pferd – einen halben Tag lang“, sagt er und zeigt auf ein weißes Pferdchen mit einem Orden auf der Stirn. Aber nicht nur Adlige, auch berühmte Politiker wie Helmut Schmidt und Franz Josef Strauß seien schon auf seinem Karussell gefahren. Heute sitzen lauter Lindauer Kinder darauf – wie schon seit Generationen.