MIT VIDEO: So viele Biber sind im Landkreis Lindau unterwegs

Die einen freuen sich darüber, dass er sich wieder in der Region angesiedelt hat, anderen ist er ein Dorn im Auge: der Biber. In ganz Bayern galt der Nager, der bis zu einem Meter groß und 30 Kilogram schwer wird, lange Zeit als ausgerottet. Vor etwa 20 Jahren kam er über die Wasserscheide zwischen Donau, Rhein und Bodenseeufer zurück – und ganz offensichtlich fühlt sich das Säugetier, das man vor allem an seinem charakteristisch platten Schwanz (Biberkelle) erkennt, im Westallgäu pudelwohl.

Davon zeugen unter anderem Fotos und Videos, die Lindauerinnen und Lindauer in den vergangenen Tagen in einer Lindauer Obstplantage gemacht haben.

Ganz ungewöhnlich ist die Entdeckung nicht, denn die Population ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. „In der Regel leben die Biber an Fließgewässern, Flüssen (Argen), Bächen und Gräben“, teilt auf Nachfrage Sibylle Ehreiser, Sprecherin des Landratsamts Lindau mit.

Der Biber breitet sich im Landkreis Lindau wieder aus. (Foto: Marc Aigner)

„Sie gehen aber ab und zu auch in Teiche und Weiher und auch gegebenenfalls in Regenrückhaltebecken.“ Die genaue Anzahl der Biber, die im Landkreis leben, kann Ehreiser zwar nicht nennen, sie spricht aber von mindestens 45 Paaren, von denen die Untere Naturschutzbehörde „verlässlich“ wisse. Wahrscheinlich seien es weitaus mehr. „Wir gehen davon aus, dass es kaum noch Strecken gibt, die als Lebensraum für den Biber geeignet, aber nicht bereits vom Biber besiedelt sind.“

Biber als „natürlicher Ökosystem-Manager“

Den Bund Naturschutz freut das, denn laut der Kreisgruppe Oberallgäu-Kempten betätigt sich das Säugetier als „natürlicher Ökosystem-Manager“, in dessen Umgebung die Artenvielfalt zunehme. Per Gesetz gehört der Biber deshalb zu den „besonders und streng geschützten Tierarten“, wie Landratsamtssprecherin Ehreiser bemerkt. „Dies ist der strengste Schutzstatus, den es gibt.“

Demnach seien nicht nur lebende Exemplare geschützt, sondern auch tote, die nicht vermarktet werden dürften. Bauten zu entfernen, werde zudem nur in Ausnahmefällen zugelassen – etwa aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. An der Bahnlinie in Heimenkirch beispielsweise sei deshalb unlängst ein Biberdamm beseitigt worden.

Weil die Nager, die meist in Familien zusammenleben, Bäume für ihre Domizile fällen und Fließgewässer mit Dämmen zu Teichen stauen, steigt das Konfliktpotenzial. „Früher hat es das Biberthema nicht gegeben“, sagt Ralf Arnold aus Scheidegg, Kreisobmann des Bauernverbands im Landkreis Lindau.

Landwirte wollen ihre Flächen bewirtschaften, doch wenn diese überschwemmt werden, kommt Existenzangst auf. Ralf Arnold

In den letzten drei bis fünf Jahren seien nun immer wieder Schäden dokumentiert worden – insbesondere an Obstanlagen bei Lindau. „Stämme wurden teils angebissen oder komplett beschädigt.“ Sorgen macht sich Arnold auch um andere landwirtschaftliche Flächen im Landkreis, denn: Wie ihm Berufskollegen aus anderen Regionen Bayerns berichtet hätten, seien mancherorts schon Felder in der Nähe von Biberdämmen überschwemmt worden.

Ausgleich durch den Biberfonds

Wie hoch die Schäden durch die Nager in jüngster Vergangenheit im Landkreis Lindau waren, kann Landratsamtssprecherin Sibylle Ehreiser nicht beziffern, „da sich auch nicht alle Betroffenen bei uns melden“. Das würde sie denen jedoch raten, denn im Freistaat gebe es einen Biberfonds, der Land-, Teich- und Forstwirten Beschädigungen zu 70 Prozent ausgleicht. 2021 seien im hiesigen Landkreis etwa 30.000 Euro anerkannt worden.

Es muss auch in Zukunft noch ein Miteinander möglich sein. Ralf Arnold

Ralf Arnold hält solche Ausgleichszahlungen zwar für wichtig, er bezweifelt jedoch, dass diese Maßnahme auf lange Sicht ausreicht. „Landwirte wollen ihre Flächen bewirtschaften, doch wenn diese überschwemmt werden, kommt Existenzangst auf“, sagt er und nennt eine Parallele zum Wolf. Der ist ebenfalls auf dem Vormarsch, geschützt – und versetzt vor allem Nutztierhalter immer mehr in Alarmbereitschaft.

Es müsse erlaubt sein, das Vorkommen zu regulieren, fordert deshalb Arnold – „und damit meine ich nicht, dass man mit der Flinte rausgehen und Biber abschießen dürfen sollte“. Zumindest Umsiedlungen in Moor- oder Naturschutzgebiete müssten nach seiner Ansicht aber erlaubt werden, denn: „Es muss auch in Zukunft noch ein Miteinander möglich sein.“

Die Untere Naturschutzbehörde kennt die Sorgen gut: „Ertragseinbußen aufgrund von vernässten landwirtschaftlichen Flächen, Forstschäden oder Retentionsbecken, die nicht mehr abfließen – die Thematiken sind vielfältig und erfordern oft kreative Lösungen“, heißt es in einer Mitteilung, in der es um „vier Säulen des Bibermanagements“ geht. Neben Ausgleichszahlungen und Zugriffsmaßnahmen wird dabei auf Prävention und Beratung gesetzt – wobei ehrenamtliche Biberberater zum Einsatz kommen sollen.