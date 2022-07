Mit Video! Bäcker lüftet Geheimnis der Lindauer Butschellen

Es ist die perfekte Butschelle. Sie ist rund, ihre goldbraune Oberfläche ist von den hellen Spalten des Rautenmusters durchzogen. Beim Aufbrechen kommt die lockere Krume des Hefeteigs mit den Rosinen zum Vorschein. Das weiche Gebäck duftet süß. Bäckermeister Karl-Hermann Zeh backt seine Butschellen nach einem alten Lindauer Rezept, das er ein wenig abgewandelt hat. Er zeigt mir, wie es geht – und verrät der Lindauer Zeitung, was drin ist.

Dass es die Spezialität zum Lindauer Kinderfest auf der Insel weiterhin gibt, ist auch Theo Kiapidis zu verdanken. Dem Lindauer ist es wichtig, die Tradition am Leben zu halten. Deshalb organisiert er zum sechsten Mal einen Butschellenverkauf. „Das Butschellenfrühstück ist Tradition. Damit starten die Lindauer Familien in den Kinderfesttag“, sagt er.

Lindauer wollen am Kinderfest Butschellen essen

Wer bei ihm Butschellen vorbestellt, kann sie am Kinderfest bei ihm am Milchpilz abholen. Bisher hat Markus Miller die Butschellen gebacken, doch seine Backstube gibt es jetzt nicht mehr. Die Nachfrage war aber ungebrochen, sodass Kiapidis einen Bäcker gesucht hat.

Karl-Hermann Zeh von der Naturbäckerei hat die Aufgabe übernommen – und ich lasse mir von ihm zeigen, wie es funktioniert. In seiner Backstube geht es natürlich etwas anders zu, als in meiner eigenen Küche. Große Maschinen erleichtern dem Bäckermeister und seinem Team die Arbeit.

In der Backstube der Naturbäckerei Zeh wird Butter in 2,5-Kilogramm-Stücken verwendet. (Foto: Marcus Fey)

Der Butschellenteig wird abgewogen. Pro Butschelle sind es circa 250 Gramm. (Foto: Marcus Fey)

In den Teig kommen Mehl, Zucker, Salz und Eier. Es duftet nach Hefe, Vanille und Zitrone. Die Butter ist nicht in den üblichen 250-Gramm-Portionen verpackt, die ich auch daheim im Kühlschrank habe. Diese „Päckchen“ sind zehnmal so groß und wiegen 2,5 Kilogramm.

Die Zutaten, die nicht zu warm sein sollten, werden von der Maschine eine Viertelstunde geknetet. Zeh gibt die Rosinen erst in den letzten Minuten dazu. „Sie gehen kaputt, wenn man sie zu lange rührt“, erläutert er. Wenn alles verknetet ist, muss der Teig noch entspannen. Erst dann geht es an die Handarbeit.

Bäckermeister Karl-Hermann Zeh zeigt Barbara Baur, worauf es beim Formen der Butschellen ankommt. (Foto: Marcus Fey)

Die fertig geformten Teigkugeln kommen aufs Backblech. (Foto: Marcus Fey)

Der Bäckermeister wiegt ein paar Portionen mit einer Waage ab und schiebt mir eine davon rüber. Er selbst nimmt gleich zwei, eine in jede Hand, und beginnt, sie mit kreisenden Bewegungen auf dem Tisch zu Kugeln zu formen. Was bei ihm locker aussieht, ist für mich gar nicht so einfach.

Die Bewegung kommt aus dem Arm. Um eine schöne Kugel hinzubekommen, muss ich die Hand wölben und die Finger während dem Kreisen still halten. „Einfach eine Kuhle machen und die Hand so lassen“, sagt er, als er mir über die Schulter schaut. Außerdem kommt es auf den richtigen Druck an, wie mir Zeh erklärt, damit die Kugel gut auf dem Tisch rollt. Und tatsächlich, das klappt.

Warum das Rundformen wichtig ist

Da ist sie, meine erste selbst geformte Butschelle. Noch ist der Teigkugel nicht anzusehen, was für ein Prachtstück sie hoffentlich mal werden wird. Sie ist recht klein, doch das wird sich noch ändern. Erst beim Garen – das ist das, was Hobbybäcker als Gehen bezeichnen – geht die Kugel auf. Und da kommt es laut Zeh eben auf die Vorarbeit an, die wir gerade leisten. „Durch das Rundformen bringen Sie Oberflächenspannung rein“, sagt er. „Dann gehen sie nach oben auf. Wenn sie keine Spannung haben, gehen sie mehr zur Seite hin.“

In der Backstube dürfen die Butschellen 24 Stunden lang bei niedrigen Temperaturen in einem speziellen Raum garen. „Los geht es bei fünf Grad, aber die Temperatur steigt langsam auf etwa 20 Grad“, erläutert Zeh. Wenn sie rauskommen, sind sie ungefähr doppelt so groß – und immer noch bestens in Form.

Direkt bevor die Butschellen in den Ofen kommen, wird das Rautenmuster eingeritzt. (Foto: Marcus Fey)

Bevor sie in den Ofen kommen, verpasst der Bäckermeister ihnen noch mit einem elektrischen Messer das typische Rautenmuster. Zum Schluss darf ich sie mit Ei bepinseln, meine es aber wohl zu gut. „Das ist zu viel“, sagt der Bäckermeister und zeigt auf ein paar Tropfen, die am Rand runterlaufen. „Es reicht ein bisschen Ei, damit sie schön glänzen.“ Dann schiebt Zeh sie in den Ofen, wo sie bei 250 Grad eine halbe Stunde backen.

Zum Schluss kosten wir noch. Karl-Hermann Zeh bricht eine Butschelle auf und reicht mir die Hälfte. Sie ist süß, schmeckt dezent nach Vanille und Zitrone. Der Geschmack der Butter kommt gut raus. „Das ist mir wichtig“, sagt der Bäckermeister, der die Butschellen am liebsten pur isst, so wie sie aus dem Ofen kommen.

Nach dem Garen – was auch Gehen genannt wird – werden die Butschellen mit Ei bestrichen. (Foto: Marcus Fey)

Die Butschellen sind gelungen, wenn ihre goldbraune Oberfläche von den hellen Spalten des Rautenmusters durchzogen ist, das beim Backen aufreißt. (Foto: Marcus Fey)

Zeh und sein Team werden die meisten der 2500 bis 3000 Butschellen fürs Kinderfest erst in der Nacht auf Mittwoch backen. Damit die Lindauerinnen und Lindauer mit ihrer beliebten Spezialität in den Kinderfesttag starten können.

Das Rezept zum Nachbacken:

Bäckermeister Karl-Hermann Zeh hat in seinen Rezepten eigentlich keine keine haushaltsüblichen Mengenangaben. Für die Lindauer Zeitung hat er das Butschellenrezept auf eine Teigmenge von etwa zwei Kilogramm heruntergerechnet. Das ergibt acht Butschellen.

Der Hefeteig für Butschellen wird hergestellt aus:

1000 Gramm Weizenmehl

100 Gramm Zucker

15 Gramm Salz Salz

150 Gramm Butter

80 Gramm Ei

50 Gramm Hefe

100 Gramm Rosinen

Zitrone

Vanille nach Geschmack

500 Gramm Milch

Nach einer kurzen Ruhephase werden die Kugeln geformt. Danach müssen sie gehen. Wenn ihre Größe sich verdoppelt hat, schneidet man die rautenförmigen Ritzen hinein und bestreicht sie dünn mit Ei.

In der Backstube backen die Butschellen bei 250 Grad und mit indirekter Hitze eine halbe Stunde lang. In einem gewöhnlichen Backofen dürfte die Backzeit trotz der etwas niedrigeren Temperatur etwas kürzer ausfallen. Bäckermeister Karl-Hermann Zeh empfiehlt, die Butschellen bei circa 200 bis 210 Grad Ober- und Unterhitze zu backen und sie im Blick zu behalten. Sie sind fertig, wenn sie goldbraun sind.