Mit Verlosung: Corund und Chaarts geben Doppelkonzert in St. Stephan

LZ verlost Karten

Die Lindauer Zeitung verlost fünfmal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, muss mit dem Stichwort „Chaarts“ bis Freitag, 22. Oktober, 10 Uhr an gewinnen@lindauer-zeitung.de schreiben. Der oder die Gewinner werden per Los ermittelt und am Freitag benachrichtigt. Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns zur Abholung an der Abendkasse müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis.