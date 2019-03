Mit vereinter Kraft kommen die Steine zutage

Es ist schon eine große Hilfe, wenn bei einem großdimensionierten Umzug wie dem des Cavazzen-Inventars Möbelpacker zur Seite stehen, die mitdenken und helfen, wo es geht. Davon kann Christina Grembowicz, die Sammlungsbeauftragte, ein Lied singen. Denn die Zeit rinnt davon und immer wieder stellen Exponate die ganze Mannschaft vor große Rätsel, wie die Dinge unfallfrei und unbeschädigt aus dem altehrwürdigen Gebäude zu bringen sind.

Unter diesen besonderen Aufgaben versteckten sich zunächst auch alte Grenzsteine aus Sandstein, die im Kellergewölbe darauf warteten, ans Tageslicht befördert zu werden. Obwohl sie kleineren Hinkelsteinen gleichen, konnten sie sicher sein, dass unter den Möbelpackern kein Obelix sein wird, der mal eben so ein mehrere Hundert Kilo schweres Teil auf dem Rücken hinaufträgt. Entdeckt wurden die Steine freilich frühzeitig, das war für die Umzugsspezialisten aus Opfenbach von Vorteil. Denn so konnten Marek Blandschun, Benno Kotzan und Hannes Bötzl, die Stammbesetzung der Spedition Max Müller für den Cavazzen, in Ruhe nachdenken, wie sie die Steine und andere schwere, sperrige Teile aus dem Keller herausbekommen könnten.

So entstand der Plan, die Schwergewinde mit einer Rampe und einer Seilwinde hochzuziehen. Eine Seilwinde war schnell gefunden, denn ein ehemaliger Kollege der drei hat mittlerweile einen ADAC-Abschleppdienst in Lindenberg. Diese Lastwagen haben eine Seilwinde, die sensibel, aber auch kräftig genug ist, um diese Arbeit zu unterstützen. So bauten die drei mit ihren Kollegen, je nachdem wer gerade Zeit dafür hatte, an der Rampe, bis ein Termin für die ganze Aktion gefunden war.

Patrick Zürcher kam mit dem Abschleppwagen, gespannt, was da auf ihn zukommt. Denn etwas aus einem Kellergeschoss zu holen, war auch für ihn eine Premiere. Der erste Versuch war gleich der gewichtigste, denn der erste und größte Grenzstein wiegt gut 750 Kilogramm. Auf eine Palette gelegt und gut verzurrt und abgepolstert kam er locker bis zum Beginn der Rampe. Dann war erst einmal Schluss, denn der Winkel der Rampe war zu steil für die kleinen Rädchen des Palettenwagens. Auch dafür war schnell eine Lösung gefunden, mittels Holzrollen wurde das Manko ausgeglichen. Die Spannung stieg. Alle Seile und Fixierungen noch einmal überprüft, dann packte die Seilwinde am Palettenwagen an und zog langsam, aber stetig den Grenzstein nach oben über die Rampe. Oben angelangt, wurde die Last auf die Laderampe des gelben Umzugswagens geschoben, dann war der Spuk vorbei und die Erleichterung groß.

Gleich danach kamen schwere Gusseisenobjekte wie ein Ofen, Eisenteile des alten Webstuhls, der dort unten sein Dasein gefristet hatte und weitere Schätze aus dem Gewölbe, wie auch zwei kleinere Hinkelsteine. Schließlich wurden noch alte Tore hochgehievt, dann konnte der Abschlepper wieder abziehen und seinem gewöhnlichen Tagesgeschäft nachgehen.

Und wenn sie nicht selbst am Schleppen, Packen oder Tragen war, breitete sich ein Strahlen über das Gesicht von Christina Grembowicz aus, die wieder und wieder ihre Umzugsspezialisten lobte. Diese gaben sich bescheiden: „Das hier ist unser Baby geworden“, sagte Hannes Bötzl. Was wiederum bestätigt, was sein Kollege Benno Kotzan vor Wochen beim Besichtigen des Cavazzen-Innenlebens vorsichtig so formulierte: „Wir werden uns hier schon einleben“.

So, wie sie nach Überzeugung von Grembowicz mitarbeiten und mitdenken, haben sie das zweifellos – sich hier eingelebt.