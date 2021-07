Mit „Spirit“ Gott ein Stück näher

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An den Sonntagen 27. Juni und 04. Juli haben fünfzehn Mädchen und Jungen aus der Pfarrei St. Josef in Reutin und sechs Kinder aus St. Marien in Zech ihre Erste Heilige Kommunion gefeiert. Die Festgottesdienste wurden musikalisch vom Chor „Spirit“ unter Leitung von Christine Schäfer und vom Kirchenmusiker Hans Vogel umrahmt. Mit den Erstkommunikanten freuen sich Pfarrer Robert Skrzypek und Gemeindereferentin Elfriede Fischer.