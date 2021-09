Mit Simon & Jan wird (vielleicht) alles gut!

„Simon & Jan“ stehen am Samstag, 23. Oktober, erstmals auf der Bühne des Lindauer Zeughauses. „Die beiden preisgekrönten Kabarettisten tun dann genau das, wofür wir sie kennen und lieben“, so der Zeughausverein in seiner Ankündigung: „Sie balancieren auf der Borderline nachts um halb eins durch die Irrungen und Wirrungen unserer Welt, jodeln gegen ungezähmten Fleischkonsum und begleiten unsere Spezies vor das letzte Gericht.

Simon & Jan kommen offenbar, um uns zu retten. In er Vorschau heißt es weiter: „Mit ihrem neuen Programm lösen sie die Probleme der Menschheit – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Du fühlst dich müde? Du bist überfordert und erschöpft von der Welt da draußen und dein Körper taumelt wie auf Autopilot durch den alltäglichen Wahnsinn? Du bist manchmal wie gelähmt von der geballten Blödheit, die dir täglich aus deinem Tablet ins Gesicht springt? Alles wird gut. Du hast es satt, deiner eigenen Spezies beim Versagen zuzusehen? Du willst einfach nur warme Wollsocken und mit deinem Buch ins Bett? Meine Damen und Herren, es ist an der Zeit in Panik zu geraten – alles wird gut!“ Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19.30 Uhr.