Mit sechs Autos an die ukrainische Grenze: Lindauer wollen bis zu 50 Flüchtlinge abholen

Wer noch Spenden oder die Helfer anders unterstützen möchte, kann sich bei Aurel Sommerlad melden unter 01520-1937738. Abgegeben werden können Spenden am Mietwerk am Mittwoch ab neun Uhr, an der Wasserburger Wasserwacht zwischen 13 und 16 Uhr und beim Treffpunkt Zech am Donnerstag zwischen 14.30 und 19 Uhr. Auch Teresa Deufel plant eine Fahrt mit einem Transporter an die ukrainische Grenze. Wer helfen möchte, kann sich unter 0176/23298167 melden. Infos zu Spenden ans BRK gibt es unter www.brk.de