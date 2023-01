Mit schönen Bildern helfen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Fotograf Wolfgang Schneider hat zum siebten Mal seinen Bodensee-Fotokalender herausgebracht und den Erlös daraus wie jedes Mal komplett an eine karitative Einrichtung gespendet. In diesem Jahr gingen 2000 Euro an die Tafel Lindenberg/Lindau. Der Küchenmeister und frühere Fachlehrer für Gastronomie hat einen engen Bezug zu Lebensmitteln – seine Eltern hatten eine Gastronomie. „Die Tafel verbinde ich mit meiner Herzensangelegenheit, dass jeder Mensch Zugang zu ausreichend und zu gesunden Lebensmitteln haben sollte“, sagt er und betont, wie sehr er die Arbeit in den Tafeln bewundere. Foto: privat