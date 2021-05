Mit Pflanzen andere Welten schaffen

Die Eröffnungsfeier der Gartenschau „Natur in Lindau“ hat am Donnerstagvormittag - coronabedingt im kleinen Rahmen - stattgefunden. Unter dem Motto „Gartenstrand – vom Berg zum See“ verwandelt das Gartenschaugelände die Hintere Insel Lindau bis zum 26. September in ein Erlebnis aus Gärten, Wasser und Panorama, wie der Verband Garten-, Landschaft- und Sportplatzbau Bayern (VGL) in einer Mitteilung schreibt. Landschaftsgärtner präsentieren dort ihre temporären Themengärten. Unter Beachtung der aktuellen Corona-Regelungen erfolgte am Donnerstag zunächst ein Rundgang über das Gartenschaugelände mit geladenen Ehrengästen, darunter Staatsministerin Melanie Huml, der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber, Claudia Alfons, Oberbürgermeisterin der Stadt Lindau, und Gerhard Zäh, Vorsitzender der Bayerischen Landesgartenschau GmbH und Präsident des VGL Bayern, so die Mitteilung weiter.

In seinem Grußwort an die geladenen Gäste lobte Zäh die Anstrengungen aller Beteiligten für den Naturschutz und die nachhaltige Stadtplanung Lindaus. Diese würden auch von der Gartenschau in hervorragender Art und Weise unterstützt. „Bemerkenswert finde ich, dass hier vor Ort die grüne Infrastruktur vor der Wohnbebauung geschaffen wurde. Das ist ein Beleg des hohen Stellenwerts, den Grün in Lindau hat“, erläuterte der Präsident. Ab 14 Uhr wurde das Gelände für die Öffentlichkeit freigegeben.

In fünf Themengärten stellen vier Fachbetriebe des Garten- und Landschaftsbaus aus Bayern und Baden-Württemberg ihre Ideen einer modernen Gartengestaltung vor: Der Themengarten „Birkenflüstern“ entstand in Zusammenarbeit der Firmen Herrhammer – Gärtner von Eden aus Heimenkirch und bs LandschaftsArchitekten aus Lindenberg im Allgäu. Hier sollen die Gartenschaubesucher in die Ruhe und Abgeschiedenheit des Waldes eintauchen können: Sie durchwandern einen Laubengang aus verwitterten Holzrahmen und hören das Rascheln der Blätter und Vogelgezwitscher.

Der Bau des Themengartens „Biodiversität im Garten“ erfolgte durch den Fachbetrieb Garten- und Landschaftsbau Weißmüller aus Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz in Zusammenarbeit mit dem VGL Bayern. Bei der Planung wurden zwei Gestaltungsansätze verfolgt: Ein rund konzipierter Bereich soll den Naturliebhaber ansprechen, der klassisch angelegte Teil eher den ordnungsliebenden Gartenbesitzer. Die Anlage wird außerdem vom VGL Bayern für die Nachwuchswerbung rund um den Ausbildungsberuf „Gärtner/in – Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau“, kurz „Landschaftsgärtner/in“ verwendet.

Die Firma Garten- und Landschaftsbau Lehmann aus Sigmarszell-Bösenreutin lädt in den „Garten der Illusionen“ ein. Hier steht das Thema Reihenhausgarten im Fokus, welches infolge der Verdichtung von Bauland immer mehr an Bedeutung gewinnt. Beim Betreten des Themengartens eröffnet sich den Besuchern laut Pressemitteilung der Eindruck einer optischen Täuschung. Spiegelwände lassen den Kleingarten flächenmäßig größer wirken als er tatsächlich ist.

Die Firma Form & Pflanze aus Reichenhofen bei Leutkirch im Allgäu beteiligt sich mit gleich zwei Themengärten. Der „Zoomgarten“ zeigt die abstrahierte Bodenseelandschaft in Miniaturformat. Der See im Zentrum des Gartens sowie die Zu- und Abflüsse sind durch Pflanzflächen gekennzeichnet. Die Topografie des Umlandes ist gespiegelt: Höhen werden zu Tiefen und Tiefen zu Höhen. Dagegen wurde der Themengarten „Feng Shui am See: Im Reich der fünf himmlischen Tiere“ entsprechend den fernöstlichen Lehren des harmonischen Miteinanders von Mensch und Natur modelliert.