Mit Pendlerfrühstück und Park(ing) Day für nachhaltige Mobilität werben

Die Stadt Lindau lädt vom 16. bis 22. September zur Europäischen Mobilitätswoche (EMW) ein. Unter dem diesjährigen Motto „Besser verbunden!“. oder auch „Multimodalität“ geht es sowohl um die Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel für verschiedene Wege als auch darum, mehrere Verkehrsmittel für einen Weg zu kombinieren. Das teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit.

Es gibt insgesamt drei Aktionstage, an denen Sie mehr über nachhaltige Mobilität erfahren können. So findet am Freitag, 16. September, von 10 bis 17 Uhr ein Park(ing) Day am Oberen und Unteren Schrannenplatz statt. Dabei gibt es Essen, Trinken, Spiel und Spaß, Infos und mehr, heißt es in der Vorschau der Stadt Lindau. Ab 14 Uhr findet die Prämierung der Kampagne Stadtradeln statt. Am Dienstag, 20. September, gibt es ab 7 Uhr ein Pendlerfrühstück im Bleicheweg/Kemptenerstraße. Es gibt gratis Brezeln und Äpfel für alle, die umweltfreundlich mit dem Fahrrad, dem ÖPNV oder zu Fuß unterwegs sind. Der Mittwoch, 21. September, steht von 17 bis 21 Uhr auf dem Therese-von-Bayern-Platz unter dem Motto „Besser verbunden!“. Dann werden die neuen Mobilitätsangebote in Lindau vorgestellt und Infos und Testfahrten mit E-Lastenrad, E-Scooter und Pedelec angeboten.

Um eine anderweitige Nutzung der Parkplätze für mehr Aufenthaltsqualität zu zeigen, wird der Schrannenplatz während der EMW temporär umgestaltet. Dafür werden vier Parkplätze am Oberen Schrannenplatz vor der Peterskirche ab Donnerstag, 15. September, 12 Uhr, bis Donnerstag, 22. September, 18 Uhr, gesperrt. Desgleichen acht Parkplätze am Unteren Schrannenplatz ab dem fünften Parkplatz Ecke Nobelsäule bis zum Gebäude Unterer Schrannenplatz 1. Am Freitag, 16. September, findet der Park(ing) Day statt, hierfür werden Stände, Bestuhlung und Bewirtschaftung, sowie Fahrradständer aufgebaut. Aus diesem Grund erfolgt die Sperrung aller Parkplätze am Oberen und Unteren Schrannenplatz von 7 bis 20 Uhr. Die Zufahrt zum Platz bleibt möglich.

Parkplatzmangel, Klimaschutz und Luftqualität erfordern effektive verkehrspolitische Lösungen. Die Stadt Lindau setzt auf kostengünstige und flexible neue Mikromobilitätsangebote. Seit August stehen 200 E-Scooter und 100 Pedelecs an 47 Stationen zum Ausleihen bereit. Das Unternehmen Tier Mobility SE ist für Bereitstellung, Vertrieb und Wartung zuständig. Es gibt Park- und Verbotszonen auf der Insel sowie in Uferbereichen. Zum Beispiel gilt ein Fahrverbot in der Fußgängerzone. Generell darf man nur auf Straßen und Radwegen fahren.

Das neue Angebot vervollständigen 16 E-Lastenräder an acht Stationen von der Firma sigo GmbH. Wenn man größere Lasten transportieren, mit den Kindern einen Ausflug machen oder sie zur Kita bringen will, spart man mit dem Lastenrad Benzinkosten und vermeidet Staus und lange Parkplatzsuche.

Die Europäische Mobilitätswoche (EMW) ist eine Kampagne der Europäischen Kommission. Seit 2002 bietet sie Kommunen aus ganz Europa die perfekte Möglichkeit, ihren Bürger:innen die komplette Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort näherzubringen. Jedes Jahr, immer vom 16. bis 22. September, werden im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche innovative Verkehrslösungen ausprobiert oder mit kreativen Ideen für eine nachhaltige Mobilität in den Kommunen geworben. Lindau nimmt zum sechsten Mal an der EMW teil.